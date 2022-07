Con las arterias comerciales vacías y pocos clientes, agregado al grito de los negociantes por las mínimas ventas, se encontraba ayer la ciudad, previo al Día del Padre, fecha en la cual los dominicanos salen a comprar presentes y detalles para los papás.



El panorama no era diferente en ningún lugar, puesto que los negocios en varios puntos de la capital se encontraban sin mucho movimiento y sin presencia de clientes en busca de artículos para los padres.

Así lo pudo constatar elCaribe al realizar un recorrido por diferentes lugares y establecimientos de la ciudad para monitorear el comportamiento comercial, previo a la festividad.



Aunque tienen la esperanza de ver las ventas más activas durante el fin de semana, los comerciantes atribuyen el comportamiento de la gente de no salir a comprar, a la falta de dinero y a la crisis económica por la que atraviesa el país, que se une al alza de los precios en casi todos los artículos, bienes y servicios.



“Muy flojas están las ventas. Mire cómo están las mesas vacías, no hay gente en la calle, no hay dinero. Por falta de dinero la gente no compra nada. Tenemos la esperanza de ver si se activa en el fin de semana, pero es que no hay cuarto en las calles. La gente tiene deseo de comprar, pero no puede porque no hay dinero. Nosotros siempre tenemos precios cómodos, pero la gente solo pregunta por la mercancía y se va por ahí mismo. En años anteriores para el Día de los Padres siempre se vendía 100 y 200 mil pesos al día, pero ahora no, ahora ni 20 mil pesos se venden”, expresó Pedro de la Cruz, un comerciante de ropa para caballeros, situada en la avenida Duarte.



Con gran entusiasmo y una manera jocosa de atraer clientes con canciones, reporteros de este diario encontraron a Richard Valverde, un joven que se dedica a la venta de perfumes. “Nuestros productos son económicos y bien. Hoy he tenido buena venta, he ganado algo. El día de hoy fue bueno, para mí siempre lo es. Yo siempre estoy positivo”, manifestó tras preguntársele cómo habían fluido sus ventas a dos días del Día del Padre.



En muchas tiendas abundan las ofertas en los artículos para los padres, pero esto no ha sido suficiente para conquistar a los clientes.



“Bueno, ahora mismo las ventas no están muy buenas, se está vendiendo algo. Para los padres siempre se vende algo, aunque en años anteriores se vendía mejor. Por ejemplo, si antes se vendían 30 mil pesos, ahora se venden 12 o 13 mil pesos”, dijo Frank Jiménez, quien en la avenida Duarte cuenta con ofertas en calzados y correas en piel para hombres.

Ray Guevara: “Ser padre es una bendición”

Al conmemorarse el domingo el Día del Padre, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, recordó que, más allá del hecho biológico, ser padre “es una enorme bendición e inconmensurable compromiso”. Dijo que Dios encomienda a los padres determinadas responsabilidades en la buena crianza de los hijos, “mismas que estamos llamados a transmitir con nuestro testimonio de vida: honrar a Dios y a los padres para que les vaya bien”.