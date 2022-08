Los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Fuerza del Pueblo (FP) respaldan la propuesta que hizo la Junta Central Electoral (JCE) para el sistema de votación manual, escrutinio y transmisión de los resultados de las elecciones del 2024, mientras que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), objeta el escrutinio manual que sugiere.



El PRM señala que respalda la propuesta de la JCE de digitalizar el proceso de transmisión de los resultados porque evita problemas como el descuadre de las actas y reduce el tiempo para conocer los resultados finales de las elecciones. El partido oficial hace algunas consideraciones para mejorar la propuesta de la JCE como son establecer un plan de contingencia ante posibles errores de digitación, incorporar un número único de identificación o ID y escanear el acta ante una posible invalidación del acta antes de ser escaneada o transmitida.



Igualmente, recomienda que al finalizar el proceso de escrutinio y transmisión de los resultados se puede imprimir el acta definitiva que contenga un código QR que el delegado político puede escanear y enviar a su partido con los resultados finales y también puede ser escaneado por el ciudadano para mayor transparencia. El documento de PRM está firmado por el delegado político, Sigmund Freund.



La JCE hizo la propuesta del sistema de votación manual, escrutinio manual, digitalización de resultados, firma de acta, escaneo y transmisión de resultados en el mes de junio y luego de eso la comisión que designó realizó dos reuniones con los técnicos de los partidos políticos para conocer su opinión.



Aún queda pendiente que el pleno de la JCE emita la resolución con el método definitivo de votación, escrutinio y transmisión de resultados.



FP propone grabar escrutinio



De su lado, la FP expresó su aprobación y conformidad con el sistema de votación propuesto por el órgano porque está dirigido a garantizar la transparencia de los procesos electorales de 2023 y 2024.

La organización puntualizó que es indispensable la elaboración de un manual de procedimiento para la transmisión del acta de votación, del uso del scanner y proceso cuando se presente un descuadre en el acta a ser transmitida, que incluya el personal de la JCE y de los partidos políticos que tendrán acceso a esa área.



“Que se habilite el observador ante el centro de scanner y que este pueda ser acreditado por los partidos; así como, el observador de escrutinio ante el Colegio Electoral y mantener la grabación del escrutinio, para esto será necesario que la Junta Central Electoral dote de las cámaras necesarias para estos fines”, plantea la organización en un documento firmado por el delegado político de la FP, Manuel Crespo.



Recomienda además, que cuando se inicie la operación de escaneo se debe imprimir una hoja de estado donde se pueda comprobar que todos los archivos estén en cero y que al imprimir el acta, se le incluya lo relativo al Código Hash, además de que el acta contenga la fecha, hora y la cédula del operador del equipo que se usará.



“Que sea obligatorio que el software a utilizarse en el proceso sea sometido a un proceso de auditoria previa y posterior, preferiblemente, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Fundación internacional para Sistemas Electorales (IFES) y que se asigne exclusivamente un escáner a los colegios electorales que superen los 400 electores”, plantea la organización política de oposición.

Propone escrutinio por reconocimiento óptico

El PLD plantea que contar a mano las boletas de votación tiene varias vulnerabilidades en el camino que pueden alterar la voluntad del elector. “La mayoría de esas vulnerabilidades ponen en riesgo de ser manipulada o de ser vulnerada la voluntad del elector, expresado en la boleta con el partido o el recuadro marcado. Esta propuesta no protege con seguridad la voluntad de la ciudadanía, pero tampoco protege a los partidos políticos minoritarios, ni a los candidatos plurinominales que no tienen delegado en el colegio”, apunta el documento firmado por Danilo Díaz, delegado técnico del PLD ante la JCE.



Ante las vulnerabilidades, el PLD recomienda que se use “el sistema de votación de reconcomiendo óptico de marcas” porque simplifica el proceso desde que la boleta es sacada de la urna solo tiene que escanearse sin que intervenga ninguna persona. “Este proceso no involucra a los ciudadanos, solo requiere el entrenamiento de los miembros de los colegios electorales, a los que tendríamos que entrenar para el proceso complejo, vulnerable y frágil que se ha propuesto, solo que con el que proponemos es más ágil, seguro y medible la capacitación”, observa. La organización afirma que el método es usado en otros países.