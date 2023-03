Los Alcarrizos. – A través de la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) miles de dominicanos han sido asistidos en su proceso de registro de declaración tardía de nacimiento ante la Junta Central Electoral (JCE).

Estas ayudas buscan lograr que esos ciudadanos obtengan el documento de identidad personal y así contribuir a reducir la brecha de desigualdad y falta de oportunidad y desarrollo que esa situación genera a esos dominicanos.

Entre las personas acompañadas por Propeep está la señora Isabel Benítez Mariano, de 58 años, quien relató las dificultades y problemas que ha tenido que enfrentar y padecer, por no tener un acta de nacimiento, situación que no solo le ha impedido su desarrollo personal, sino que afecta de forma directa a sus once hijos, que tampoco han podido ser declarados.

Benítez Mariano aseguró que no tener documentos personales le ha impedido tener un trabajo estable, lo que le ha afectado su desarrollo personal y el de sus hijos, que además no han podido ingresar a la universidad ni tampoco han logrado insertarse en el mercado laboral.

«A mí me preocupa que también mis hijos tengan la vida que yo he tenido, que pasen las dificultades que yo he pasado, por no tener documentos de identidad», expresó.

Relató parte de su historia, mientras era atendida en el stand de registro civil tardío, en la jornada «Primero Tú» desarrollada este jueves en Los Alcarrizos, en Santo Domingo, donde cerca de 4 mil personas fueron beneficiadas con los servicios que son ofrecidos en estos operativos de inclusión social.

El programa para ofrecer asistencia a los dominicanos en el proceso de registro de declaración tardía, ante la JCE, se implementa a través de Dominicana Digna, en el marco del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema y Promoción de la Inclusión Social.

visión de cercanía con la gente

Al dejar iniciada la jornada, el director de Propeep, Roberto Ángel Salcedo, destacó que la visión del presidente Luis Abinader es estar cerca de la gente, sobre todo de aquellos que son más vulnerables y que habían sido olvidados por los pasados gobiernos.

El funcionario sostuvo que el objetivo de “Primero Tú” es que las personas encuentren la mano amiga del Gobierno y sean acompañados en sus problemas y en las necesidades que enfrentan en su día a día.

Tony Peña Guaba

De su lado, el director del Gabinete de Políticas Sociales, Tony Peña Guaba, que acompañó a Roberto Ángel en la apertura de la jornada, afirmó que “nunca un gobierno se había enfocado tanto en resolver los problemas de los pobres, como lo está haciendo el gobierno de Luis Abinader”.

Gloria Reyes

En tanto, la directora del Programa Supérate, Gloria Reyes, que también acompañó a Roberto Ángel, adelantó que en la jornada de este jueves serán entregados 1000 bonos de apoyo familiar, por un monto de 1500 pesos cada uno a igual número de familias que viven en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad.

“Estos bonos se entregan por instrucciones del presidente Abinader, que tiene como prioridad ayudar a las personas más necesitadas”, expuso.

Luego de iniciada la jornada, el director Roberto Ángel realizó un recorrido por los diferentes stands de servicios, acompañado, además de Peña Guaba y Reyes, del senador de Santo Domingo, Antonio Taveras; la gobernadora provincial Julia Altagracia Drullard; el alcalde de Los Alcarrizos, Cristian Encarnación, así como diputados, regidores y dirigentes comunitarios, entre otras autoridades provinciales y municipales.