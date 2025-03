Siete de las voces que “tronaban” más alto el cuatrienio pasado ya no están: los provida aprovechan el silencio

El Congreso Nacional inició los aprestos para reformar el Código Penal vigente y desde entonces los debates en torno a la pieza no se han hecho esperar.



Si bien grupos de la corriente provida han destacado que no hay “presión internacional” para impedir la aprobación del marco legislativo sin las tres causales del aborto, también se debe señalar que los defensores de la vida “desde la concepción hasta la muerte” caminan “sin preocupación” en el Congreso Nacional, debido a los pocos protagonistas procausales en que hay en este cuatrienio.



Y es que al menos siete de las voces que “tronaban” más alto en el cuatrienio pasado (2020-2024) en favor de permitir el aborto en tres causas excepcionales, ya no están en el órgano legislativo; “silencio” que aprovechan los provida. Se trata de dos senadores y cinco diputados, quienes no retuvieron la curul por perder en los comicios de 2024 o no postularse.



Las causales han sido el talón de Aquiles para sancionar la tan necesaria reforma legislativa durante los más de 20 años que lleva en el órgano bicameral.



Faride Raful



En la actualidad, la Cámara Alta no cuenta con la figura de la exsenadora del Distrito Nacional, Faride Raful, ardua defensora del aborto en los casos: cuando el embarazo sea producto de una violación o incesto, la vida de la madre esté en riesgo o el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida extrauterina.



La entonces legisladora, a pesar de ser del Partido Revolucionario Moderno (PRM), fue una voz tan alta que hasta participó en un plantón frente al Palacio Nacional en marzo del 2021, para demandar la aprobación del Código Penal con las tres causales.



“El Congreso de este nuevo Gobierno no puede fallar la confianza depositada por esta ciudadanía que, a pesar de las trabas puestas por el partido morado, se atrevió y votó por el cambio”, expresó Raful al leer un documento junto a la Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres.



La hoy ministra de Interior y Policía votaba en contra de la reforma del Código Penal las veces que era sometido sin las tres causales.



A petición de líderes del partido, la dirigente perremeísta no compitió en los comicios de mayo del 2024 (aunque tenía la intención); lo hizo Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, quien perdió frente a Omar Fernández, de Fuerza del Pueblo (FP).



Yván Lorenzo



El ahora vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, fue otro que, junto a Faride Raful y Antonio Taveras (quien repite como senador de Santo Domingo) completó el “trinomio” defensor de las tres causales en el Senado en el periodo del 2020-2024.



El exlegislador de Elías Piña siempre fue firme en defender la línea peledeísta, de dejar que la mujer “decidida sobre su vida”.



Durante su estancia en el Congreso Nacional, Lorenzo reiteró que hay que respetar el derecho de las mujeres, un principio que el PLD no negocia. “Somos un partido progresista, soy padre de cuatro mujeres, no puedo disponer de la voluntad de una mujer”, precisó en una de sus declaraciones.



A pesar de no estar en la sede del primer Poder del Estado, el exvocero de los senadores peledeísta se mantiene activo en sus redes sociales y firme en su posición.



El pasado miércoles, el miembro del Comité Político del partido morado arremetió contra el PRM a través de su cuenta de X, por -de acuerdo a su comentario- haber abandonado el compromiso de respaldar la inclusión de las tres causales en el nuevo Código Penal.



El exlegislador perdió su asiento en el Congreso cuando, a pesar de ser senador por Elías Piña, aspiró en un momento a la senaduría del Distrito Nacional. No obstante, debido a la alianza Rescate RD, el dirigente peledeísta tuvo que desistir de sus aspiraciones y dejar ese espacio al entonces diputado Omar Fernández, quien se alzó con la plaza.

“El trío Rodríguez”



La Cámara de Diputados, al tener mayor cantidad de legisladores que en el Senado (190 versus 32), fue el espacio en el que más se hicieron sentir los reclamos de quienes exigían la inclusión del aborto en las causas ya señaladas.



Las feministas y demás manifestantes que se concentraban fuera del Congreso en demanda de un código penal más “abierto” e “inclusivo”, solían ser recibidos y representados por un selecto grupo de legisladores de distintos partidos, siendo uno de ellos el exdiputado José Horacio Rodríguez, de Opción Democrática (OD).



En la lista destacan también los exdiputados Juan Dionicio Rodríguez Restituyo y Magda Rodríguez, quienes, aunque tienen apellidos similares al de José Horacio, no son familias, sin embargo, coincidían en ideas progresistas.



Así como el diputado Eugenio Cedeño es “la cara principal” de los provida en el Congreso, lo fue José Horacio para los procausales.



En sus cuatro años como legislador, el líder opositor protagonizó varias luchas en favor de sus ideales y fue hasta proponente de una de las versiones de reforma del Código Penal afines con sus creencias.



El exdiputado del Distrito Nacional fue tendencia en varias ocasiones y llegó a hacer denuncias, tales como la aprobación del nuevo Código Penal sin leer; y que la comisión de Justicia quería dar un “palo asechao”, al querer presentar un informe favorable del proyecto reformador mientras el país se concentraba en la discusión del pliego legislativo de extinción de dominio.



El joven político intentó reelegirse en los comicios del 19 de mayo de 2024, pero no lo logró, por el método D’Hondt, a pesar de obtener más de 14 mil votos.



Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, expresidente de Frente Amplio, fue tan radical en su lucha por un código penal “garante de los derechos de las mujeres”, que llegó a renunciar como miembro de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara Baja. También, en abril de 2021, tras la aprobación en primera lectura del proyecto del nuevo Código Penal, solicitó retirar su firma como proponente de la pieza por la exclusión de las tres causales.



El exdiputado nacional perdió en las pasadas elecciones.



En cuanto a la voz femenina de “la tríada”, Magda Rodríguez, fue siempre una ardua defensora de las tres causales y derecho de las minorías. La veterana congresista gozó del respeto de sus colegas, y desde el equipo que dirigía (la Comisión Permanente de Asuntos de Equidad de Género de la Cámara de Diputados) no vacilaba en aplicar lo que consideraba justicia e igualdad.



Aunque de bajo perfil, la exdiputada peledeísta siempre dio la cara por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Magda, quien no compitió en los comicios pasados, fue proponente de una versión del Código Penal sin las tres causales.



El trío Rodríguez “tronó” en varias ocasiones en el hemiciclo legislativo en los turnos de ponencia, para abogar por una pieza que fortalezca “la protección de niñas, mujeres y poblaciones vulnerables, los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la impunidad”.



Ramón Ceballo y Aída López



Los que completan “el quinteto” de diputados protagonistas procausales que ya no tienen asiento en el Congreso son Ramón Ceballo y Aida López, de los partidos Revolucionario Moderno y Liberal Reformista (PLR), respectivamente.



Ceballo mantuvo la esperanza en algún momento de la inclusión de las tres causales en el nuevo Código Penal y llegó apoyar que en una reforma a la Constitución se elimine su artículo 37, el cual establece el “derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte”.



De su lado, Aída López sostuvo que asumía con responsabilidad la defensa del Código Penal, pero no perdonaba que no se incluyeran en el mismo los tres permisos para abortar.



La exdiputada fue miembro de una comisión especial que creó la Cámara Baja en enero del 2021 para estudiar el proyecto de ley de las tres causales que permitan el aborto.

Dos protagonistas vigentes en cuatrienio

El senador Antonio Taveras (PRM-Santo Domingo) y el diputado Gustavo Sánchez (PLD) son las dos figuras principales procausales que quedan en el Congreso del cuatrienio 2020-2024. Los demás no son centrales.



En ese sentido, se espera que el vocero de los diputados peledeísta somete una versión del Código Penal que contemple las tres excepciones de aborto.



Hasta el momento, en la sede legislativa hay tres versiones del CP, todas provida. Otra noticia que celebra la corriente conservadora, es que en la Cámara de Diputados hay tres pastores evangélicos (en el pasado cuatrienio no había, solo uno en el Senado: Milciades Franjul).



La reforma del Código Pena establece más de 70 nuevos tipos penales, tales como el sicariato, feminicidio, genocidio, bullying, daño con sustancias químicas (ácido del diablo), sobornos públicos y judiciales, el acoso, la corrupción y violencia intrafamiliar.



La pieza consta de más de 400 artículos y reforma de manera integral el derecho penal dominicano con el propósito de proveer soluciones a la justicia para un mejor funcionamiento de legalidad, equidad y razonabilidad.