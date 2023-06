Email it

Santo Domingo, RD.- Las pruebas testimoniales para corroborar la tortura a la que habría sido sometido el joven David de los Santos provocaron que sus familiares volvieran a memorizar las condiciones en qué encontraron a su pariente la noche del 27 de abril del 2022.

Hoy el juicio de fondo en contra de los 11 imputados en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional inició con el testimonio de 4 de los 22 testigos con que cuenta el Ministerio Público.

Uno de estos testigos fue el Metor Jacques presentadas ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional

A 10 meses del asesinato de David de los Santos, su madre Damiana Correa, manifestó que todavía no logra conciliar el sueño y en horas de la madrugada se mantiene despierta esperando que su hijo llegue.

“Todavía es el momento en que tengo que tomar medicamentos para poder dormir. A la 1:00 de la madrugada estoy despierta esperando que mi hijo llegue y mi hijo nunca ha llegado, ni va llegar, porque a otros le dieron la gana de quitármelo del medio”, expresó con sus ojos llenos de lágrimas.

La madre de David de los Santos habló al concluir la audiencia donde el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, mandó a apertura de juicio de fondo a los cuatro policías, tres civiles y los cuatro agentes de seguridad privada, vinculados al caso.

La señora Damiana Correa, quien no dejaba de temblar mientras hablaba, manifestó: “No puedo seguir viviendo. No he tenido paz jamás después que mi hijo se murió. Es un dolor demasiado grande que tengo en mi corazón, quisiera hasta morir”.

Al dirigirse a la prensa, enfatizó varias veces que su hijo era un hombre serio, trabajador y decente. “Mi hijo lo único que quería era trabajar para ayudarme y sostener nuestra familia”, manifestó mientras seguía llorando.

Con la voz entrecortada continuó narrando: “Yo lo que vendía era té y café para sacar a mi hijo adelante para que él estudiara y se hiciera profesional a los 22 años, como se hizo, y con apena 24 años que tenía me lo quitaron del medio de una forma demasiado cruel, mal y dolorosa”.

David de los Santos, de 24 años, falleció el día 1 de mayo del 2022, en un centro médico, luego de estar recluido en el destacamento policial del sector Naco.

Fue llevado al cuartel por policías tras ser retenido por la seguridad privada de una plaza, en la que habría presentado inconvenientes.

Expediente caso David de los Santos

El Ministerio Público presentó acusación formal contra 11 imputados en el caso de la muerte de David de los Santos. Acusó al capitán Domingo Alberto Rodríguez, al segundo teniente Germán García de la Cruz, al raso San Manuel González y al cabo Alfonso Decena.

Además, a los civiles Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña, quienes estaban en la celda del destacamento con el joven, así como los agentes de seguridad privada Ambiórix Montero, Álvaro Beltrán, Yubaris Méndez y Juan Reyes de la Cruz.

Los agentes fueron acusados de abuso de autoridad, detención y encierros ilegales, homicidio voluntario, tortura y barbarie, mientras que los agentes de seguridad privada fueron procesados por detención y encierros ilegales, y los demás civiles son imputados por homicidio voluntario, tortura y barbarie. Varios imputados cumplen prisión preventiva y los demás otras medidas