El coordinador y supervisor de Punta Catalina, Celso Marranzini, reveló que la termoeléctrica está funcionando por encima de un 90% de su capacidad, no será privatizada y dejará beneficios al Estado por alrededor de US$240 millones este año.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, sostuvo que Punta Catalina está suficientemente abastecida de carbón y estará generando a toda capacidad durante la temporada navideña.

Marranzini manifestó que el mandato que tiene del presidente Luis Abinader es que Punta Catalina no será privatizada porque se queda en un 100% en manos del Estado y con un buen manejo.

“A los que dicen que se va a privatizar, que no se preocupen que eso no es así, están muy claras las instrucciones del presidente de la República y nuestra función es administrar, no vender”, adujo.