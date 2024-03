Con el pasar de los días cada vez surgen más dudas sobre la causa del incendio del pasado lunes que dejó más de una docena de muertos en la cárcel de La Victoria.



Los cuestionamientos surgen a raíz de que las autoridades penitenciarias, sin aún ni siquiera terminar de apagar las llamas, informaron que probablemente la causa del siniestro se debió a un cortocircuito en las áreas 3 y 4 del sector El Patio de La Victoria.



El primero que salió a desmentir esta hipótesis fue el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa. En días siguientes al siniestro, aseguró que no es posible que las autoridades establezcan que la causa que provocó el incendio en el centro penitenciario haya sido por un cortocircuito.



Ulloa afirmó que es imposible que el reporte de la causa haya salido cuando el penal aún estaba en llamas.



Otros cuestionan la casualidad de que el incendio en La Victoria ocurra semanas después de que se haya instalado una nueva encargada.



El mismo Defensor del Pueblo habló sobre esto. Afirmó que llama poderosamente la atención que el incendio ocurriera dos o tres semanas después de que la coronela María Gil fuera designada como la nueva comandante de la Penitenciaría Nacional de La Victoria



En ese sentido, advirtió que insistirá en una investigación más exhaustiva “porque el pueblo dominicano no es tonto”.



Mientras que el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, no descarta que haya manos criminales detrás del incendio en la cárcel La Victoria.



El activista indicó que por todos los intereses que se manejan dentro de esta cárcel, podría haber una mano criminal que haya provocado el siniestro.



El presidente de la organización Visión Nación y candidato presidencial, José Cristopher, dijo que detrás de todo lo que sucede en la cárcel “puede haber manos criminales”.

“Hay que esperar la investigación”

Al ser abordado sobre estos cuestionamientos, el primer sustituto de la Procuraduría, Rodolfo Piñeira, quien representó a la procuradora general Miriam Germán en una rueda prensa, se limitó a responder que hay que esperar los resultados de la investigación para determinar exactamente qué provocó el siniestro. La PGR creó un Gabinete para dar seguimiento al centro.