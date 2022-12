El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Quique Antún Batlle, defendió ayer la legalidad de la Convención Nacional Ordinaria del pasado domingo, en la que fue reelegido en el cargo, mientras que Rogelio Genao fue elegido primer vicepresidente de la organización.



El dirigente político afirmó que en la asamblea se presentaron dos planchas, pero la mecánica procedimental establece que la primera que se presente es la última en someterse a votación. “Yo no quería presentar plancha, pero había una serie de situaciones, que no viene al caso referir, que me llevaron a tener que presentar una plancha. No quería una confrontación”, agregó.



Entrevistado en Despierta con CDN, el presidente del PRSC manifestó que lo único que ha hecho en política es servir a sus compatriotas y a políticos de otras organizaciones, pero solo ha recibido la ingratitud e inconsecuencia de algunos en múltiples ocasiones.



Manifestó que su concepción política no le permite utilizar dinero para convencer a nadie, y que la solidaridad, la hermandad, la seriedad y la honestidad, son valores fundamentales en el ejercicio de la política. “Y eso es lo que yo he hecho en mi vida. Al que no le he dado, no le he quitado. Lo único que he hecho es servirles a mis compatriotas”, dijo.



Explica episodio de la asamblea



“Lo que sucedió ahí, fue que le dije al senador Genao ¿tú me vas a hacer presentar una plancha? ¿Vamos a ir con dos planchas? Bueno, ellos entendían que tenían mayoría en la asamblea por múltiples razones que no viene al caso citar. Y le dije: ¿me van a desconsiderar de esa manera? Él me dijo que no había otra alternativa. Pero no pensé que las gorras iban a volar y que la gente iba a coger todo lo que le dieron y votar por lo que le dictaba su corazón y su conciencia”, comentó el líder político.

Partido tiene un grupo de jóvenes de formación

Al ser cuestionado sobre el futuro del PRSC en un contexto de ruptura y fraccionamientos, respondió que hace falta articular con personas que de corazón creen en los principios y valores que dieron origen a la organización adaptada a los nuevos tiempos. Aseguró que el PRSC tiene jóvenes que no están en política por intereses particulares, sino para servir al pueblo.