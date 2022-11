Email it

Mientras el país es atacado, en los últimos años varias naciones de América han repatriado miles de haitianos

Durante años, República Dominicana ha sido presionada por países como Estados Unidos y organismos internacionales para que acoja como refugiados a los haitianos y que estos no sean deportados aun si estuvieran indocumentados.



Una presión que ha ido aumentado con el tiempo y que se ha puesto de manifiesto nuevamente en estos meses. Varios han sido los presidentes dominicanos que han rechazado propuestas sobre este tema.



Un análisis realizado ayer en el programa Reporte Especial con Julissa Céspedes, que se transmite por CDN, refleja que mientras República Dominicana es atacada por las deportaciones, en la última década varios países de América han repatriado a55 mil haitianos.



Los cálculos reflejan que, por ejemplo, los gobiernos de los expresidentes de Estados Unidos, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump y del actual mandatario, Joe Biden, han deportado a 49,276 haitianos que se encontraban de manera ilegal en territorio estadounidense.



En el programa de investigación se detalló que durante el Gobierno de Trump, entre 2017 y 2021, fueron deportados 6,691 migrantes haitianos. En la de Obama (2009 y 2017) fueron expulsados 6,758, y en la de Bush, del 2001 al 2009, otros 9,100 haitianos.



A esto se le suma que desde septiembre del 2021 y junio del 2022, en la administración Joe Biden, 26, 727 personas fueron repatriadas hacia Haití. Esto es casi el total de la cifra de los tres gobiernos que le antecedieron a Biden.



Para el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, la predisposición contra la República Dominicana es abierta y muy clara.



“Ciertamente, Brasil, Chile, Perú, Cuba, Argentina, Estados Unidos, Francia, toda esa gente ejerce con entera libertad sus disposiciones legales para expulsar de su territorio a extranjeros que están ilegalmente, irregularmente, en esos territorios. Y todo el mundo respeta esas decisiones, nadie opina al respecto”, manifestó al ser entrevistado para el programa.



Las cifras con las que cuenta la Organización Internacional para las Migraciones, precisa que entre enero y septiembre del 2022 desde las Islas Turcas y Caicos repatriaron 1,555 haitianos, mientras que Cuba deportó 2,913 y Bahamas 1,995.



En Chile, donde viven alrededor de 180 mil haitianos y casi la mitad está de forma ilegal, no se tienen datos concretos de las deportaciones, sin embargo en el programa se resaltó que se estima que han salido más haitianos de los que han ingresado. Se calcula que su salida ha aumentado en un 81%.



Precisa que el gobierno del expresidente de Chile Sebastián Piñera implementó medidas restrictivas. Y que desde 2019 se rechazaron las visas consulares solicitadas por personas haitianas en Chile. Solo se otorgaron 193 visas de las 2,254 solicitadas en ese año.



Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la quinta parte de la población haitiana, es decir, cerca de dos millones de personas, ha emigrado de su país. Conforme reseñan medios internacionales la mayor cantidad de haitianos ha emigrado a Estados Unidos, cerca de 705,361 personas.



En segundo lugar está República Dominicana con 497,835 haitianos. El tercer país donde viven más haitianos es Chile con 180,272 seguido de Canadá con 100,672. En el quinto lugar está Francia con 85,042 haitianos y Brasil 32,796.



Las deportaciones en RD



En República Dominicana, según Datos de la Dirección General de Migración, entre enero y julio del 2022 se había deportado a 57,764 haitianos que se encontraban de manera irregular en el país.

En los últimos cinco años la cifra totaliza los 248,778 haitianos, lo que representa el 99.7% de las deportaciones realizadas.



En el año 2017, fueron deportados 57,713 haitianos. Para el 2018 la cifra descendió a 55,912 y en 2019 alcanzó su pico más alto con 67,496 repatriaciones. Hubo un descenso en 2020 a 23,664 y en 2021 fueron unas 44,020 deportaciones.



La presencia de haitianos en territorio dominicano tiene un alto costo para el país en diferentes áreas, entre las que se destacan salud y educación. En esta semana, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, afirmó que la atención hospitalaria a pacientes de origen haitiano consume el 14 % del total de los recursos hospitalarios de esa cartera.



Estimó que al finalizar el 2022, la inversión total en pacientes haitianos rondará los 10 mil millones de pesos.



En cuanto a la educación para niños haitianos, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, indicó que hay centros escolares del país donde el 70% de la población es haitiana. “Para ni siquiera recibir como contrapartida el que se respeten los símbolos de la patria, porque hay una tendencia a resistir. de no reverenciar los símbolos”, dijo.

El rechazo a campo de refugiados

Que se instale un campo de refugiados haitianos en el país es una propuesta de la que se viene insistiendo desde hace casi 30 años. El programa de investigación precisó que en febrero de 1994, el entonces presidente de la República Joaquín Balaguer rechazó la propuesta del expresidente estadounidense Bill Clinton para permitir la instalación en suelo dominicano de campamentos para haitianos, en calidad de refugiados, debido a que estos habían entrado a territorio de Estados Unidos y otras naciones huyendo de la crisis de su país. Las reseñas periodísticas dan cuenta de que en el 2004, al expresidente Hipólito Mejía se le hizo la misma propuesta y Mejía se negó.

26 mil

Entre septiembre del 2021 y junio del 2022, Estados Unidos ha deportado a 26,727 haitianos