Presidente del Parque Industrial Itabo, asegura que hoy en RD existe un objetivo claro para lograr un país de pleno desarrollo

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader participó este miércoles en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), donde el presidente del Parque Industrial Itabo (Piisa), Manuel Tavares, aseguró que hoy en la República Dominicana existe un objetivo claro para lograr un país de pleno desarrollo.

Durante su exposición como orador invitado y huésped de honor del evento realizado bajo el tema “Desarrollo Acelerado”. Este destacó que el Proyecto Meta 2036, presentado recientemente por el presidente Abinader, invita a soñar para que la Republica Dominicana logre el pleno desarrollo en algo más de una década.“La Meta 2036 que propone el presidente plantea una simple pero poderosa respuesta a estas preguntas fundamentales. Hacer de RD un país de pleno desarrollo para 2036. Sencillo, claro y contundente”.

Expuso que si todos los ciudadanos, especialmente los líderes presentes, se identifican y abrazan esta meta con la misma convicción que el presidente, se logrará una visión compartida que inspirará y movilizará a las instituciones y a toda la sociedad.

“Alcanzar el pleno desarrollo planteado por Meta 2036, supone lograr un país industrializado, con buena calidad de vida para todos, estabilidad económica y política, educación de calidad, servicios básicos en todo el territorio nacional y seguridad ciudadana”, manifestó.

Tavares sostuvo que posiblemente la mayor diferencia a iniciativas anteriores es que Meta 2036 cuenta con una plataforma de ejecución, la cual facilitará la implementación de las acciones identificadad. Además, tiene una Unidad de Gestión de Resultados, que resulta toda una novedad, cuyo rol será trabajar con los Equipos Sectoriales para asegurar que los trabajos sean puntuales y con recomendaciones específicas.

Meta 2036

Agregó que Meta 2036 no solo debe ser vista como una iniciativa del gobierno, sino que representa el anhelo de la sociedad, por lo que debe convertirse en una política de estado, con continuidad, más allá de los cambios de gobierno. “Por ello, confieso que me obsesiona contribuir para evitar que este reto histórico que se abre para todos los dominicanos con Meta 2036, fracase a causa de los anticuerpos”.

En otro orden, se refirió al éxito de la República Dominicana que, dijo, no radica únicamente en el dinamismo del sector privado, sino en la capacidad de establecer plataformas de colaboración efectiva entre este sector y el gobierno. “Los espacios de colaboración público-privada, sin importar las tendencias ideológicas del gobierno de turno, constituyen un verdadero tesoro nacional que debemos proteger y fomentar día a día. Este esquema y modelo de cooperación es absolutamente extraordinario, para no decir inexistente, en Latinoamérica y me atrevo a decir que es un ejemplo para el mundo desarrollado”.

En ese sentido, sostuvo que, la República Dominicana ha tenido importantes avances en las últimas décadas y se está preparando para dar pasos firmes hacia un país de pleno desarrollo; sin embargo, advirtió no se debe caer en la trampa de la falta de productividad.

Asimismo, hizo hincapié en que en el 2016, en el pilar de Instituciones, el país estaba en la posición 129 entre 137 países evaluados. “Dentro de este pilar, la independencia del Poder Judicial se ubicaba en la posición 130 de 137. Obviamente, en esta materia se merecía una urgente atención y, afortunadamente en los últimos años, hemos logrado importantes mejoras que de seguro se reflejarán en la próxima publicación del Índice, una iniciativa del presidente Abinader que será de beneficio para las generaciones futuras”.

En la actividad, se destacaron los esfuerzos para el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre el gobierno dominicano y otros sectores claves para impulsar el desarrollo económico, comercial y empresarial.

Retos de RD

Tavares también se refirió a los retos que aún enfrenta el país en términos de deficiencias en el sistema de salud y educación, seguridad ciudadana y áreas como energía eléctrica y competitividad, entre otras.

En 2024 se lograron grandes avances en las áreas prioritarias

En tanto que el vicepresidente ejecutivo de AMCHAMDR, William Malamud, dijo que este evento es un reflejo del compromiso que todos tienen con el desarrollo de la República Dominicana y las relaciones bilaterales con los Estados Unidos.

“El 2024 fue extraordinario; logramos grandes avances en las áreas prioritarias estableciendo y posicionando el país como un hub logístico y plataforma de fortalecimiento del nearshoring, el Estado de derecho, promoviendo la innovación y la transformación digital, las relaciones bilaterales con los Estados Unidos y promoviendo la sostenibilidad y resiliencia”.

De su lado, el presidente del consejo de directores AMCHAMDR, Edwin De Los Santos, se mostró optimista de que muchas serán las oportunidades que habrán de abrirse a la República Dominicana gracias al sendero de crecimiento y desarrollo en el cual viene encaminada.

“Un pilar distintivo de la sociedad dominicana es su capacidad de diálogo entre gobierno y sociedad civil sobre una fuerte base democrática, que debemos atesorar y cuidar, y que habrá de conducirnos al diseño de las estrategias ganadoras en un entorno de constantes cambios. AMCHAMRD viene activamente trabajando junto al Gobierno dominicano, y con otros importantes gremios, en la estrategia y plan de acción para el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre estos importantes aliados hemisféricos, y parte de esa estrategia está centrada en estos diálogos con actores relevantes del entorno empresarial y gubernamental”, manifestó.

De Los Santos consideró que la próxima visita del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, es una señal clave de la representatividad de la República Dominicana como enclave democrático en Las Américas y su meta de ser el principal hub logístico regional.

El presidente Abinader estuvo acompañado del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista.