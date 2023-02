El comentario del historiador Frank Moya Pons de que la República Dominicana tiene una de las pocas democracias funcionales con que cuenta América Latina y que ésta tiene pocas amenazas de desvío encontró el respaldo de legisladores de distintos partidos políticos.



Los diputados Julito Fulcar (PRM), Tobías Crespo (FP) y Máximo Castro (PRSC) coinciden con el reconocido historiador en cuanto a que en los últimos años el sistema democrático del país se fortalece.



Fulcar, representante de los diputados perremeístas, dijo que la República Dominicana ha avanzado en su proceso de fortalecimiento institucional y recordó que un ejemplo es que en el país se realizan elecciones cada cuatro años, y que hay libertad de expresión y difusión del pensamiento.



“El hecho de que se haya fortalecido el sistema de partidos políticos; de que estemos discutiendo aquí el proyecto de ley del régimen electoral para fortalecer la transparencia y la institucionalidad de esos procesos; darle mayor nivel de fuerzas a la Junta Central Electoral; establecer una definición de errores y funciones entre el Tribunal Superior Electoral y la propia Junta son expresiones de eso”, señaló el congresista a su llegada al Salón Hugo Tolentino Dipp de la Cámara de Diputados para participar en una reunión.



Tobías Crespo dijo que desde los años 60 hasta la fecha la democracia en el país se desarrolla a pesar de sus “imperfecciones” e “irregularidades”.



Comentó que en más de 50 años de procesos democráticos y participativos, la nación ha aprendido de cada uno de ellos y ha ajustado para mejorías los procesos siguientes.



Agregó que hay una cultura democrática y de respeto a las voluntades. ”Siempre va a aparecer cualquier irregularidad, violación a la ley y cualquier ilícito, y ya lo que tiene que ver es régimen de consecuencia”, indicó.



De su lado, Máximo Castro sostuvo que la democracia de RD quizás no sea la más funcional pero que sí luce con cierta estabilidad, porque, a su juicio, es un país que garantiza la paz y libertad, y donde se practica la separación de Poderes.



“Es decir, donde hay libertad de tránsito, de expresión…es un país que luce”, argumento, no obstante, agregó que faltan algunas cosas que tienen que garantizar más la tranquilidad del país en materia de seguridad social y ciudadana.



Desarrollo de Pedernales



El exministro de Medio Ambiente Frank Moya Pons, quien participó en la entrevista especial de elCaribe y CDN, vio con buenos ojos los proyectos de desarrollo en materia turística que se ha iniciado en Pedernales y valoró la promesa de las autoridades de que se preservará el medio ambiente.



En reacción a ello, Julito Fulcar, al reconocer que la democracia debe ser acompañada de innovaciones en materia de la gestión pública, explicó que los fideicomisos públicos, como es el caso del Pro-Pedernales y su adenda, y el proyecto de ley sobre ese particular procura establecer esos niveles de innovación, “que no solo es una tendencia en la República Dominicana sino en el mundo”.



En tanto, Tobías Crespo, sobre la protección de las áreas protegidas del Fideicomiso Pro-Pedernales expresó: “Habría que ver”.

Afirma que democracia está sujeta a romperse

El diputado Gustavo Sánchez, quien expresó una carcajada a modo de sarcasmo al escuchar la opinión de Frank Moya Pons sobre la democracia dominicana, recordó al historiar que esa misma valoración se daba a países como Chile, Argentina, Brasil y Estados Unidos y tuvieron crisis democráticas. “El deseo de los dominicanos es establecer las instituciones, pero la amenaza permanente al rompimiento democrático está latente (…), pero por favor, Moya, tráete a una persona que lea la historia”, manifestó el exvocero de los diputados del PLD.