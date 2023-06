Una de las razones por las que la República Dominicana podría estar sufriendo un leve aumento en los casos de covid-19 es por la circulación de nuevas subvariantes de ómicron, pero para algunos actores del sector salud eso no debe ser motivo para alarmarse, sino para recordar que la población debe mantener los cuidados preventivos.



Para las autoridades, así como para Berta de la Cruz, presidenta del Colegio Dominicano de Profesionales de la Enfermería (Codopenf), la enfermedad infectocontagiosa ya es endémica, porque tiene una presencia continua en el país que en cualquier momento puede generar contagios entre la ciudadanía.



La representante de las enfermeras considera que las personas deben seguir apegados a medidas preventivas como el lavado de manos y hasta el uso de mascarillas para evitar el padecimiento, sobre todo cuando sufren de asma u otra condición, que los pueden hacer víctimas de una infección de gravedad.



“El covid-19 es parte nuestro, tenemos que cuidarnos, no es una alarma para que todos se encierren en sus casas, es que usemos las medidas de protección”, expresó de la Cruz, por la preocupación que mostró la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, por un reciente incremento en las consultas de personas afectadas con el virus.



Ante la baja en los indicadores de la afección, el Ministerio de Salud Pública (MSP) dejó de emitir los boletines epidemiológicos sobre el padecimiento diariamente, por lo que ahora publica un informe semanal acerca del comportamiento de la enfermedad.



En el de la semana pasada, la institución declaró que se detectaron 90 casos nuevos, y que los pacientes activos eran 111.



Asimismo, señaló que ni las camas ni los ventiladores estaban ocupadas para tratar a las personas positivas a la patología.



No descuidar visita al médico



Para especialistas los indicios del covid-19 no pueden ser confundidos con los de una gripe, por eso recomiendan a las personas acudir a un hospital para que reciban un diagnóstico certero de lo que ocurre en su organismo.



En ese sentido, el virólogo e investigador Robert Paulino entiende que tanto los mayores de 65 años, como quienes padecen de alguna condición pulmonar, diabetes, HIV u otras enfermedades de base, deben vigilar cualquier síntoma que parezca un simple resfriado común, porque están dentro del grupo poblacional que corre mayor riesgo al contraer el virus.

Salud Pública mantiene vigilancia sobre el covid

Aunque afirmó que la situación de covid-19 en el país está controlada, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, declaró que mantienen un monitoreo permanente y oportuno sobre la enfermedad por parte del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, que permite identificar eventos de salud y tomar decisiones pertinentes y efectivas, por lo que pidió a la población no alarmarse y seguir las informaciones de las autoridades.