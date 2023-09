SAN PEDRO DE MACORIS.- La Armada Dominicana y brigadistas de la Defensa Civil, los Bomberos y el Sistema Nacional de Asistencias y Emergencias 911, recuperaron el cuerpo sin vida de un hombre de las aguas del río Higuamo, provincia San Pedro de Macorís.

La identidad del hombre no fue posible por no tener documentos de identidad. El cadáver no presenta signos de violencias visibles.

Al momento de ser avistado en las aguas del afluente, vestía un Jean color azul oscuro, t-shirt negro y abrigo negro, con una cadena al parecer de oro puesta en el cuello y un chaleco luminoso verde lo que aparenta ser un motoconcho.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias y (INACIF), que opera en el hospital Antonio Musa, para fines de autopsia. Qué determinar la real causa de muerte.