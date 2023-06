Pruebas del Teleférico de Santiago se harán en último trimestre de este año. Ejecución de monorriel va en 35%

Con la implementación de un sistema integrado de transporte en Santiago, el Estado dominicano cubriría alrededor del 40 % de los viajes que se realizan en esa ciudad.



Los técnicos Manuel Valdez y Julio Ramírez, del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram), destacaron el impacto del plan de movilidad que ha puesto el foco en el corazón de Santiago.



Actualmente, el Gobierno avanza en la construcción de un monorriel y un teleférico como parte de una red de transporte que será completada con la puesta en marcha de cinco corredores de autobuses y un sistema alternativo de bicicletas. “El impacto es inmenso porque Santiago no tiene un sistema de este tipo y ahora mismo Fitram está construyendo cuatro modalidades de transporte en la ciudad”, sostuvo Manuel Valdez, director de Proyectos. “Tenemos previsto que ahora cuando empiece el teleférico, y luego el monorriel y que empiece también el sistema de autobuses con cinco corredores, van a cubrir lo que el sistema fijo estático no cubre”, agregó.



Según explicó, se prevé que del millón 200 mil viajes que se realizan en Santiago, estas modalidades cubran el 40 por ciento.



“Todo esto es un impacto significativo para Santiago. Estamos trabajando no tan solo en plantar un sistema de transporte, sino en mejorar todas las condiciones, toda la infraestructura de transporte colectivo y privado que existe en Santiago ahora mismo”, subrayó. En la entrevista especial elCaribe-CDN, los funcionarios presentaron los avances en la construcción del Monorriel y el Teleférico de Santiago.



Concerniente al sistema de transporte por cable, este se encuentra en un 50 por ciento de su ejecución general.



“Un hito importante es que a partir de agosto-octubre se va a instalar el cable portante tractor y a partir de ahí se puede comenzar a hacer pruebas después de octubre de este año”, informó el ingeniero Julio Ramírez. El Teleférico de Santiago Línea 1 se encuentra en proceso de construcción en los sectores del centro histórico, Bella Vista y la Yagüita del Pastor, del municipio de Santiago.



Compuesto por cuatro estaciones y cuatro kilómetros de línea, tiene capacidad de transportar 4,000 personas hora por sentido.



Mientras el monorriel tiene un porcentaje ejecución de un 35 por ciento respecto a la obra civil. El proyecto contempla 14 estaciones y una ruta de 13.2 kilómetros.



La construcción de este sistema de transporte masivo está dividida en varias fases. La primera abarca desde la estación uno hasta la nueve. La segunda etapa va desde la parada número nueve hasta la estación 14.



Conforme a lo planificado, la primera fase entraría en operación a final del 2024. Esta a su vez, se subdividió en dos etapas. De manera que la estación uno a la cuatro avanzan en un 62 por ciento.



Para final de enero de 2024 llegarán las dos primeras unidades de trenes y en abril de ese mismo año se realizarán las primeras pruebas. “Vamos a probar donde tenemos el plan hecho ahora mismo, desde la estación uno hasta la estación cuatro”, indicó el director de proyecto.



La idea es poner en funcionamiento la primera fase (estación 1 a la 9) a finales del 2024. De acuerdo con su proyección, la segunda fase (estación nueve a la 14) concluiría al término de 2025.



El Monorriel de Santiago es un sistema de trenes articulados, con capacidad de transportar 20 mil pasajeros hora por sentido. Cada tren está diseñado para transportar unas 580 personas.



Integra los sectores de mayor población y los principales lugares de trabajo. La obra impactará cerca de 500,000 beneficiarios directos con 200 mil viajes por día.



Reordenamiento de las rutas



De acuerdo con el director de Proyectos del Fitram, Manuel Valdez, Santiago es uno de los pueblos que más rutas de concho per cápita tiene. En ese sentido, dice que una red integrada de transporte vendrá a reordenar el servicio que ofrece este sector.



Abordado al respecto, aseguró que el plan de movilidad está concebido para integrar a los transportistas. “A medida que empezamos las labores de acercamiento, ellos han sido muy receptivos. Con los sindicatos prácticamente no hemos tenido inconvenientes. Le hemos explicado cómo va a funcionar el sistema, cómo vamos a reorganizar sus propias rutas”, puntualizó.



“Hay que tener claro que el monorriel y el teleférico no cubren todo Santiago. Nosotros vamos a captar un 40 por ciento de los viajes que se mueven en Santiago, que hasta el 2020 eran un millón 200 mil”, indicó el experto en transporte.



“Nosotros vamos a cambiar cómo se mueve el santiaguero dentro de la provincia y todo el que llegue a Santiago. El plan ha sido estudiado, consensuado y socializado con los sindicalistas y las autoridades de Santiago”, observó.



Fitram tiene la responsabilidad de asegurar el adecuado desarrollo, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la red nacional de transporte público masivo.

Buscan empresas paguen pasaje a sus empleados

El Fitram estudia la posibilidad, en un acercamiento con el sector privado, para que las empresas subsidien el pasaje de sus empleados dentro del sistema integrado de transporte. En su propuesta, contempla un plan piloto a implementarse con las zonas francas de Santiago por donde pasará el monorriel.



“Ahora en Santiago estamos evaluando la posibilidad de que dentro de las tarjetas de débitos las empresas puedan colocar como si fuera un pocket, un bolsillito, es decir, que las empresas pudieran subsidiar ellas a sus empleados, pagar el transporte de un mes dentro de una tarjeta donde el empleado solo lo utilice para el transporte. En el momento que lo utilicen dentro de los sistemas, el sistema solamente reconocerá lo que está puesto en esa cartera”, explicó Manuel Valdez.