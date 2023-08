Email it

Una persona murió ahogada al ser arrastrada por las aguas de una cañada de la comunidad de Hatillo en San Cristóbal.

Se trata del joven Carlos Marino Martínez de 23 años de edad quien se convierte en la primera víctima falta provocada por las lluvias causadas por el paso de la tormenta tropical Franklin por el país.

La información fue ofrecida por la Defensa Civil en esa comunidad.

En los sectores Los Nova, Canastica y otras comunidades se reportan desplazamientos de personas por inundaciones.

Ante la presencia de la tormenta tropical Franklin en la República Dominicana, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, reiteró a la población el llamado a mantenerse en sus hogares y lugares seguros.

En la presentación del tercer boletín, Méndez recordó que el país está siendo impactado por un ciclón tropical y resaltó la importancia de evitar cualquier posible tragedia.

«La población en sentido general debe estar en sus casas, en los lugares seguros, que están destinados para esto, no deben transitar, no deben salir a las calles, no deben bañarse en los aguaceros, eviten tragedia», alertó el director del COE.