Pedro Brand.- Residentes del municipio de Pedro Brand expresaron su satisfacción con el traslado a partir de hoy domingo del peaje de la autopista Duarte desde el kilómetro 25 al 32, y destacaron los beneficios económicos y sociales que representa esta medida para su comunidad.

La reubicación, que responde a una demanda de largas décadas de los residentes del municipio, ha sido recibida con entusiasmo por ciudadanos, choferes, amas de casa, comerciantes y taxistas, quienes afirman que el traslado pone fin a años de molestias, gastos innecesarios y división territorial dentro del propio municipio.

“Uno tenía que pagar de peaje tres y cuatro veces cuando uno cruza. Nosotros tenemos aquí viviendo ya más de 40 años y usted sabe lo que uno se ahorra en ese peaje. Nosotros ya no tenemos que pagar peaje”, expresó Rafael Meléndez, residente de Pedro Brand y chofer de vehículo privado, al referirse a la carga económica que implicaba el pago repetido del peaje para quienes se trasladan dentro de la misma zona.

El beneficio del traslado de la estación de peaje ha sido descrito no solo en términos económicos, sino también sociales. Joseph Dicent, ama de casa, explicó cómo el peaje dividía el municipio y esto impactaba incluso en las actividades más básicas del día a día: “A nosotras las amas de casa de Pedro Brand, el traslado del peaje nos beneficia bastante; ya que se terminó la división de nuestro municipio porque el casco urbano estaba dividido. Cuando nosotros estamos haciendo cualquier diligencia, ya sea que vamos a tienda, nosotros para poder llegar hasta nuestro sector tenemos que cooperar pagando el peaje aparte de nuestro pasaje que gastamos”, expuso.

Dincent consideró que esta realidad generaba una especie de frontera interna entre sectores que pertenecen a una misma comunidad. Explicó que lo que debería ser un traslado rutinario entre zonas cercanas, implicaba un gasto adicional que afectaba el bolsillo de familias enteras, especialmente aquellas con ingresos limitados.

Beneficio directo a la economía local y al transporte



Desde el sector transporte, la medida también ha sido bien recibida. Félix Reyes, dirigente choferil, afirmó que el traslado del peaje al kilómetro 32 responde a una demanda histórica del municipio.

“El peaje en el kilómetro 32 de la autopista Duarte ha sido de gran importancia ya que era un llamado que hacía el municipio de Pedro Brand de la movilidad del peaje desde hace muchos años”, explicó.

Reyes destacó que ahora los usuarios del servicio de taxi se beneficiarán directamente al no tener que cubrir el costo adicional del peaje en sus tarifas.



“Trasladar el peaje hacia el kilómetro 32 nos beneficia no solo a nosotros como taxistas sino a toda la comunidad en general porque ya es un costo que no van a pagar cuando un ciudadano de Pedro Brand aborda un taxi. Ya no se le va a aplicar ese porciento que se le aplicaba del peaje, sino que ya se le va a cobrar la tarifa normal aquí en nuestro municipio”, manifestó.

También planteó que esta reducción de costos podría tener un impacto positivo en la economía local por que los empresarios se pueden motivar a invertir más, al no tener el “peso del peaje”.

Juan Osvaldo Silvestre, taxista, coincidió en que tanto choferes como pasajeros saldrán ganando. Según explicó, muchos usuarios se veían obligados a pagar sumas adicionales de entre 60 y 100 pesos en las tarifas regulares.

“A la gente de Pedro Brand le conviene que hayan quitado el peaje porque en mi caso yo fui a una tienda a comprar un artículo y por el simple hecho de pasar el peaje, me cobraban 1,500 pesos adicionales. Ahora no van a cobrar eso”, manifestó.

Comerciantes ven nuevas oportunidades



Para los residentes de Pedro Brand, el traslado del peaje también tiene implicaciones positivas para el comercio local. Fausto Guerra, comerciante del kilómetro 25, señaló que sus suplidores se quejaban del costo adicional generado por el peaje y del tiempo perdido en el congestionamiento vehicular.

“Ahora mismo se va a mover más el negocio porque personas que estaban alrededor antes del peaje, en vez de venir aquí al kilómetro 25 decidían mejor arrancar para los kilómetros 13 ó 14 de la autopista Duarte”, y aseguró que ahora sí irán a Pedro Brand porque no van a tener que pagar peaje.

El anuncio de la puesta en ejecución de la nueva estación de peaje ubicada en el kilómetro 32 de la autopista Duarte fue hecha por el director del fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik Lugo. Informó que la nueva infraestructura que comenzaría a operar el próximo domingo es moderna y está equipada con tecnología de última generación para mejorar la circulación vehicular en la principal vía de conexión entre la capital y el Cibao. Con esta puesta en funcionamiento, quedará fuera de servicio el peaje ubicado en el kilómetro 25.

Rizik Lugo destacó la importancia de esta obra para la modernización de la infraestructura vial del país. “Esta estación de peaje es parte de un proceso de transformación integral de la autopista Duarte, que busca dotar a la República Dominicana de una vía más segura, eficiente y adaptada a los estándares internacionales”, aseguró.