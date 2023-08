El presidente Luis Abinader juramentó ayer a los miembros de la Comisión Revisora de Contratos Relativos a la Disposición de Terrenos Propiedad del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), creada mediante el decreto 273-23, que tendrá como misión verificar los acuerdos suscritos por la referida institución.



La comisión fue creada debido a que antes de 2016 -año en que la Presidencia de la República prohibió la venta de inmuebles del CEA-, se hicieron compras y ventas de terrenos, muchos de ellos de manera legal, pero otros de forma irregular. Ahora, un grupo de profesionales, compuesto por ocho personas, tendrá la tarea de, en un lapso de dos meses, hacer un levantamiento para rendir un informe al presidente Luis Abinader.



En el acto de juramentación de la comisión, el presidente Abinader pidió al grupo de trabajo actuar en el marco de la ley y la Constitución para que, de una manera expedita, pero acelerada, haga la revisión necesaria en los terrenos que fueron vendidos por el CEA antes de 2016 y cuyos procesos quedaron en el “limbo” cuando se prohibió esta práctica.



“Como ustedes saben, después de una tragedia ocurrida en San Pedro de Macorís en 2016, pues un decreto de la Presidencia en ese entonces prohibió las ventas de inmuebles del CEA. Pero hemos visto en estos años que si bien hubo esa prohibición, se había realizado una gran cantidad de ventas, antes del 2016, pero que no se habían concluido a la fecha del decreto y esto se quedó en un limbo para saber cuáles eran legales, cuáles procedían, cuáles no procedían. Había de todo tipo de situaciones y al final quisimos nombrar y crear esta comisión de personas primero notables de un reconocimiento de honestidad y también conocedores del tema”, expresó el mandatario.



Al mismo tiempo, el gobernante dijo confiar en el trabajo del grupo de profesionales en el logro de los objetivos. “Porque al mismo tiempo, el Estado a través de Bienes Nacionales está afectado porque muchos que ya han tomado posesión y no tienen el título, pero tienen, reitero, la posesión, pero no le han pagado al Gobierno esa compra que le hicieron previo al 2016 que es de los detalles que ustedes van a confirmar”, puntualizó.



En el acto, Rafael Burgos Gómez, director general de Bienes Nacionales y director honorífico del CEA, informó que desde su llegada a la institución en agosto del año pasado se han revisado en la entidad 16 mil contratos, entre ellos 201 grandes y 15 mil más pequeños.



Sostuvo que, con la creación de la comisión, que podrá revisar hasta el decreto 268-16 todos esos acuerdos y convenciones que se realizaron en esa entidad, certificará la legalidad de cada uno de ellos, y eso ayudará a que el CEA haga una gestión de transparencia, de respeto y de seguridad jurídica.