Roberto Rodríguez Marchena: Legado de un comunicador político

Roberto Rodríguez Marchena, fallecido este lunes, fue uno de los rostros más reconocidos de la comunicación gubernamental en República Dominicana. Comunicador, académico y militante político, se adaptó como vocero de la Presidencia y director general de Comunicación (DICOM) durante los ocho años del gobierno de Danilo Medina (2012-2020).

Graduado en filosofía, con estudios en Europa y una larga trayectoria intelectual, Rodríguez Marchena combinó la formación académica con una visión estratégica de la comunicación del poder.

Durante su gestión en la Dirección General de Comunicación, Rodríguez Marchena transformó el enfoque comunicacional del Palacio Nacional. Implementó estrategias centradas en la narrativa audiovisual, impulsó una producción constante de contenido institucional y desarrolló un discurso gubernamental más accesible al ciudadano común, anclado en el lema “la gente primero”.

Su estilo como vocero fue a la vez institucional y combativo, especialmente frente a sectores críticos de la prensa o la oposición, sin dejar de mostrarse como un defensor de la transparencia en los logros de su gestión.

La noticia de su muerte generó una oleada de reacciones en redes sociales. Figuras políticas del PLD, exfuncionarios, periodistas y ciudadanos destacaron su inteligencia, integridad y compromiso con la comunicación pública.

El secretario general del PLD, Johnny Pujols, expresó su pesar y calificó a Marchena como “aliado de ideas y un mentor. Honesto y generoso”.

Se nos ha ido Roberto. Un aliado de ideas y un mentor. Honesto y generoso como pocos.



Me ayudó y acompañó muchas veces. Me dió aliento cuando lo necesité. Me compartió ideas, tiempo y afecto. No lo creo todavía. Que vacío dejas.



Que la tierra te sea leve, querido amigo.