El ministro de Salud, Víctor Atallah, firmó nueve acuerdos estratégicos para la entrega de recursos públicos, ascendente a un total de 50,626,000 pesos con las Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL) adscritas al sector salud.



Con los recursos entregados, las entidades convocadas darán continuidad a los esfuerzos nacionales de seguir fortaleciendo los programas establecidos en el Primer Nivel de Atención en Salud, la entrega de agua potable, rehabilitación física y atención psicológica a pacientes, así como el apoyo para la atención a pacientes afectados por el VIH, tuberculosis, y con necesidad de trasplantes, entre otras acciones para el bienestar de la población dominicana.



Los convenios fueron rubricados por el ministro de Salud, Víctor Atallah, y los representantes de la Fundación Homs para la Solidaridad Humana, Inc., Cáritas Arquidiocesana, Inc. Asociación de Ayuda a las Familias, Inc. Siervas de María ministras de los Enfermos (La Vega), Inc. Fundación Privada Vida y Esperanza Dominicana. Inc. Asociación de Pacientes Renales Sendero de Vida, Inc. Fundación Madre Teresa, Inc. Acción Comunitaria por el Progreso, Inc. Y la Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia, Inc.



Fortalecen desarrollo social del país



Víctor Atallah, ministro de Salud, dijo que estos acuerdos son la clave para fortalecer el desarrollo social, garantizar derechos y construir sociedades más equitativas y sostenibles.



De su lado, Amalfi Brito, presidente de la Asociación de Ayuda a las Familias, Inc., habló en nombre de las ASFL firmantes, en donde exhortó a cada institución beneficiada con el uso de los recursos públicos a seguir trabajando con transparencia, humanización, calidad y eficacia, con miras de seguir fortaleciendo los trabajos que se realizan en bien de los necesitados y en cumplimiento de la Ley 122-05, que regula las ASFL.

Estrategia Nacional de Desarrollo del 2030

El ministro de Salud, Víctor Atallah, dijo que con estos acuerdos da respuesta al compromiso establecido en la Ley Núm. 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, en la cual se instruye la necesidad de “modificar la modalidad de entrega de recursos públicos a las ONG, transformando los actuales subsidios en transferencias de recursos mediante convenios de gestión”.