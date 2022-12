Email it

Los voceros senatoriales de los partidos Fuerza del Pueblo (FP) y de la Liberación Dominicana (PLD) afirman que hay tiempo suficiente para aprobar las reformas electorales que cursan en ese órgano parlamentario.



Dicen esto a pesar de que el próximo 12 de enero del 2023 se cierra la segunda legislatura ordinaria que se inició el pasado 16 de agosto y cuando hay pausas de trabajo en el Congreso Nacional debido a las festividades navideñas y el Año Nuevo.



Se expresaron al respecto Dionis Sánchez (FP) e Yván Lorenzo (PLD), miembros de la comisión especial del Senado apoderada de los proyectos que buscan reformar la Ley de Partidos (33-18) y de Régimen Electoral (15-19). Reaccionaron a las declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, quien advirtió que si las iniciativas perimen, sería “grave, porque habría que partir de cero”.



No obstante, el senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Milciades Franjul, que también pertenece a la comitiva, considera que antes del 12 de enero no será posible sancionar las piezas debido a que hay poco tiempo de trabajo legislativo.



Planteamientos



“Yo entiendo que todavía estamos a tiempo para aprobar las leyes”, expresó Dionis Sánchez, al agregar que la JCE tiene razón cuando hace el llamado para que los partidos reaccionen.



Sobre la demora para conocer las piezas sometidas por la Junta el pasado 05 de abril, sostuvo que la mayor responsabilidad recae en el PRM, por tener mayoría de legisladores. “Sí, hay tiempo. En un país donde se quieren hacer las cosas, se hacen (…). Sí, hay tiempo de hacerlo, si se quisiera. Sí, hay tiempo de aprobarse. Nosotros estamos jugando con candela, porque la Junta tiene razón cuando plantea que hay situaciones que pueden presentarse y que ellos no tienen forma de resolverla”, indicó el representante de la provincia de Pedernales.



Por su lado, Yván Lorenzo se siente confiado de que antes de que se cierre la legislatura el Congreso Nacional se abocará a sancionar los proyectos de ley.



El legislador garantizó que en el menor tiempo posible el partido morado enviará sus observaciones al Senado.



Asimismo, aseguró que esa entidad política está poniendo todo el empeño para que la Junta pueda celebrar los próximos comicios con una ley moderna y que brinde garantías, a fin de que se celebren elecciones transparentes y seguras.

Dice si piezas perimen, no se partirá de cero

El senador Milciades Franjul comentó que si perimen los proyectos de reforma electoral no habrá que partir de cero, porque la comisión especial cuenta con las consultas emitidas por los partidos políticos y demás sectores. Dicha comisión está compuesta por los senadores Ricardo de los Santos, presidente; Dionis Sánchez, Yván Lorenzo, Faride Raful, Félix Bautista, Milcíades Franjul, Ramón Rogelio Genao, Melania Salvador y Antonio Tavares.