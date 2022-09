Email it

Se viola la Constitución de la República al intentar disminuir más de 4 mil millones de pesos al Ministerio de Educación (Minerd) en el proyecto de ley de presupuesto complementario.



Así lo expresaron por separado legisladores de los partidos Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Revolucionario Social Cristiano (PRSC) al coincidir en el argumento.



La secretaria de la Cámara de Diputados y miembro del PRM, Soraya Suárez, reconoce que la iniciativa del Poder Ejecutivo que está siendo estudiada por la comisión especial de la Cámara Baja que preside Francisco Javier Paulino “realmente ha sido un error, porque viola la Constitución”.



Recomendó reformular la pieza, y “no echarla para atrás”, porque hay partidas que no se están utilizando en instituciones del Estado pero que en otras sí se están requiriendo. “Entonces, vamos a redirigir ese dinero, pero en esa partecita tenemos que trabajarla. Ese dinero está ahí, ese dinero sobra; podemos redirigirlo en temas educativos”, manifestó.



Al ser entrevistada en el programa Despierta con CDN, la también miembro de la comisión especial que trabaja el presupuesto complementario explicó que en los tres meses que restan de este año 2022, el Ministerio de Educación no dispone de tiempo para iniciar obras o destinar el dinero acumulado a otras áreas del sector educativo, situación que atribuye a falta de planificación.



“Debió ser un presupuesto destinado a algo. Algo falló. Hay que investigar qué ocurrió, para que no pase lo mismo el próximo año. Ese dinero está ahí, pero pasarlo a otra cuenta violaría el artículo 63, acápite 10, de la Constitución”, consideró. Además de Suarez, consideraron anticonstitucional el presupuesto reformado Yván Lorenzo, vocero PLD en el Senado; Bauta Rojas, senador de FP; Hamlet Melo, diputado de FP; y Pedro Botello, portavoz del PRSC en la Cámara Baja. Contrario a ellos, el senador perremeísta Pedro Catrain aseguró que la modificación sí es constitucional.



Comisión especial se reunirá hoy



La comisión especial a cargo del proyecto que modifica la Ley 345-21, que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2022, se reunirá este miércoles a las 3:00 de la tarde en la Cámara de Diputados, según indicó su presidente.



El diputado Francisco J. Paulino dijo que las opiniones de los comisionados entorno a la pieza será evaluada a lo interno de la comisión para luego tomar decisiones sobre el proyecto.



El monto que dejará de recibir el Minerd este año y que será traspasado para amortiguar gastos, es de $4,250, 412,666.86.