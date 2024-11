Representantes de distintas centrales sindicales reafirmaron su compromiso en defensa de la cesantía laboral, durante una reunión de la comisión especial del Senado, encargada de revisar el Código de Trabajo.



Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), señaló que la cesantía no forma parte de la reforma, debido a que no está incluida en el anteproyecto enviado por el Ejecutivo como resultado de la discusión mantenida por los interlocutores sociales.



“Modificar o eliminar la cesantía no sólo afectaría la estabilidad laboral, sino que también desmotivaría a los trabajadores, generando un impacto negativo en la productividad y el bienestar de la fuerza laboral”, expresó Juan Pérez, representante de uno de los sindicatos más grandes del país.



El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y el presidente de la Central Nacional del Transporte Unificado, William Pérez Figuereo, coincidieron en que el sindicalismo ha progresado a lo largo del tiempo, alcanzando logros importantes como el aumento de la cesantía de uno a cinco años para los trabajadores con 21 días y más de 25 años de servicio, y a 23 días para los demás.



Piden no politizar el Código Laboal



Rafael Barón Duluc Rijo, presidente de la comisión especial, expresó que las partes interesadas han descrito el proyecto como positivo y bien consensuado.



Dijo que la comisión especial continúa evaluando las propuestas presentadas por los distintos sectores involucrados, con el objetivo de alcanzar un consenso que equilibre las necesidades de empleadores y empleados. Expresó que las partes interesadas han descrito el proyecto como positivo y bien consensuado por los sectores empresariales, laborales y el Estado.

Participó una amplia delegación sindical

Por la CNUS, participaron en la reunión, Rafael Abreu, Eulogia Familia, por la CASC, Luciano Robles, Altagracia Jiménez, José Luis de León, por la CNTD, Jacobo Ramos, Daysi de Clec, Narciso Cabral y por la CNTU, William Pérez Figuereo, Wilmer Díaz, Alberto Quiñones. Además estuvieron los diputados Sergio Castillo; Pedro Julio Alcántara, Rafael Castillo.