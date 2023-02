La Caasd trabaja para solucionar el problema y en otros proyectos para mejorar el servicio en Santo Domingo.

Tradicionalmente las demarcaciones que se han establecido de manera informal y están ubicadas en la periferia del Gran Santo Domingo son las que tienen más problemas para recibir agua.



Así lo confirmó el ingeniero Luis Salcedo, al indicar que esos sectores usualmente no cuentan con redes de servicio, y si las tienen es por disposición de los munícipes, razón por la cual se les imposibilita el acceso al preciado líquido.



Sin embargo, al participar en la entrevista especial de elCaribe y CDN, el también director de operaciones de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), destacó que la entidad está trabajando en la solución del problema que afecta a localidades de la capital.



Dijo que están desarrollando un amplio programa de colocación de redes, sobre todo en el municipio de Santo Domingo Este en barrios situados en zonas que tienen dificultad para recibir agua como los que están alrededor de la Marginal de Las Américas.



Asimismo, agregó que el plan incluye a puntos de Santo Domingo Oeste como Pantoja y Villa Linda.

“Estamos ahora mismo en un proceso de rehabilitación de un campo de pozo que está en su etapa final y se va a colocar una línea que iniciará próximamente para llevar el agua de esos campos a unos tanques de almacenamiento que están localizados en las instalaciones del Parque Industrial Duarte en el kilómetro 22 de la autopista Duarte”, reveló el experto, al tiempo que detalló que todos los sectores que están ubicados en la franja norte de Pantoja como el Batey Yacot y Palamara tendrán el líquido de ese acueducto. De igual manera, declaró que están estudiando la posibilidad de construir otro sobre el río Haina para buscarle una salida a la situación que se incrementa en épocas de estiaje.



Labor



La entidad gubernamental también está trabajando en otras iniciativas para aumentar la producción del agua potable.



Marcel Ríos, directora de la Unidad Ejecutora de Proyectos, señaló que un 65 por ciento del presupuesto se está utilizando en Santo Domingo Este donde están colocando una serie de redes de abastecimiento con el que han favorecido a los residentes del Quilombo, Villa Felicia, La Ureña y Cancino Adentro.



“No nos vamos de ninguna comunidad sin dejar el sector completamente con su red de agua potable”, precisó la profesional de la ingeniería, que a la vez añadió que están trabajando en la parte oeste de la capital en Villa Linda, Villa Ogando y La Guáyiga.



Detalló que también están enfocados en el saneamiento de las cañadas, impactando unas 12 desde el inicio de gestión y trabajando con 20 actualmente.



Informó que en medio del proceso colocan tuberías de alcantarillado y de agua potable en los lugares que no la tienen. Además, adecuan las aceras, contenes, y la iluminación, y dejan algo a la comunidad, desde canchas y gazebos, hasta parque de diversiones.



Manifestó que a través del saneamiento se han podido ideal otras obras como la construcción del Cristo Park, que se está haciendo por la limpieza y encajonamiento de 1.5 kilómetros de cañada en Cristo Rey.



Ríos lo definió como el proyecto insignia de la administración de Felipe Antonio (Fellito) Suberví Hernández, porque es un parque recreativo que tendrá área verde, pabellones sociales y un destacamento, así como quioscos, un vivero, gimnasio, juego de niños y dos canchas.



“También se incluyó el embellecimiento de toda la zona (…), estamos tratando de que toda la comunidad se sienta involucrada, y vea que es para todos y que debemos de tratar de conservarlo porque le da valor a su entorno”, expuso.



Dijo que tiene una inversión de 440 millones de pesos y que podría estar listo para mayo o junio del presente año.



Estrategia



Al ser Santo Domingo Este el sector que tiene mayor tasa de crecimiento, Luis Salcedo indicó que están diseñando y presupuestando una planta de tratamiento para asistir a toda Villa Liberación, donde se inició la construcción de una en el gobierno de Hipólito Mejía que no se terminó, ni tampoco se le dio seguimiento.



No obstante, Marcel Ríos, señaló que ya están haciendo dos en los Prados de San Luis y Hainamosa que serán entregadas a mediados del 2023.



Las autoridades también están ampliando el acueducto Barrera de Salinidad, que es el principal del municipio, el cual según Luis Salcedo fue diseñado para producir cuatro metros cúbicos por segundo, pero en estos momentos está produciendo menos de tres.



“Estamos trabajando para recuperar su capacidad de producción inicial para que esté listo a más tardar en mayo”, sostuvo.



Explicó que la obra en la que se está invirtiendo alrededor de 100 millones de dólares, contribuirá a que a partir del 2024 la Zona Oriental reciba tres metros cúbicos por segundo adicionales, para que tengan un mejor servicio de agua.

Cambiarán la cara de la cañada de Guajimía

El saneamiento de la cañada de Guajimía ubicada en Santo Domingo Oeste es otro de los proyectos en los que está trabajando la Caasd por una inversión de 50 millones de dólares. Pero al igual que con las demás, no solo incluye la limpieza, porque buscan cambiar la vida de aproximadamente 300 mil habitantes del municipio, sobre todo de residentes en Herrera que viven en condiciones deplorables sobre el lugar, que tradicionalmente ha sido un foco de contaminación y que suele desbordarse y dejar a cientos de damnificados ante las fuertes lluvias o el paso de los fenómenos atmosféricos que impactan el territorio nacional, con la construcción de 344 unidades habitacionales.