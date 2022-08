Diferentes sectores reaccionaron con un llamado urgente a adoptar medidas contra la violencia cuanto antes, en medio de la ola de atracos y homicidios que azota a la República Dominicana.



La voz de alarma ha salido a reducir debido a que los últimos días han sido sangrientos en el país. Solo el fin de semana pasado, la violencia dejó al menos 10 muertos en la capital y en municipios de varias provincias del país.



El psiquiatra José Miguel Gómez aseguró que de no desmontar el porte y tenencia de arma de fuego, el país continuará registrando alto indicadores de asesinatos, feminicidios y otros hechos de muerte.



Durante la entrevista en el programa Despierta con CDN, que se transmite por el canal 37, el especialista manifestó que el gobierno debe implementar de forma eficiente los modelos de prevención y lograr cambiar en la sociedad dominicana la cultura de intolerancia y violencia que existe.



Miguel Gómez dijo que se debe promover la cultura de los buenos tratos, como el “trátame bien”, no me dañes no te daño, para evitar hechos lamentables. “Pienso que la República Dominicana puede empezar con el nivel de prevención”, recalcó.



El doctor aseguró que muchos de los casos de homicidios, feminicidios y violencia registrados en el país pudieron prevenirse.



El psiquiatra sostuvo que el sistema de creencia de que cuando se tiene problema hay que resolverlo de forma violenta, “hay que desmontarlo”.



Finalmente, dijo que la ciudadanía debe aprender a tolerar y aceptar las diferentes formas de pensar de los demás.



Finjus pide convocar sectores



Mientras que Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), dijo que es urgente que en el país se produzca un esfuerzo concertado para que se coordinen y profundicen las políticas públicas que han sido definidas en los últimos años para enfrentar la violencia.



“Esta violencia sin control contra las mujeres y las diferentes formas de violencia que surgen de la convivencia en todas la áreas sociales, nos indican que existen muchos problemas sociales y estructurales que ameritan la atención urgente de todos los sectores”, resaltó.



Castaños indicó que la tecnología debe ser un componente importante en las nuevas políticas de contención y control de la violencia, específicamente a personas vulnerables como las mujeres.



Sostuvo que esta herramienta puede superar las insuficiencias de las medidas de alejamiento sin control de ningún tipo de autoridad.

Medidas recomendadas para enfrentar violencia

La Finjus también recomienda otras medidas al gobierno como, el incremento de los recursos que el Estado invierte en la prevención y control de la violencia; revisión y adopción de los instrumentos legales para enfrentar situaciones específicas; mejoramiento inmediato de los niveles de respuesta ante las manifestaciones de la violencia; y ampliar la cobertura y calidad de los programas de educación y concientización sobre el tema.