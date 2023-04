La Semana Santa dejó 30 fallecidos, no obstante, estos representaron una reducción de 11.8 por ciento con respecto a los 34 que se notificaron en el 2022.



Así lo informó ayer el titular del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, quien en rueda de prensa también resaltó que los accidentes de tránsito disminuyeron 13.7 por ciento, porque solo se registraron 164 en comparación a los 187 del año pasado.



De igual manera, agregó que menos personas resultaron afectadas con lesiones causadas por incidentes viales, contrario a las 257 del 2022 solamente se contabilizaron 227, lo que significó un descenso de 12.7 por ciento.



Líderes



Méndez declaró que con 18 defunciones los motociclistas volvieron a encabezar la cifra de decesos, así como la totalidad de los accidentes que se produjeron en las vías con 124.



Destacó que dos de las demás defunciones fueron por atropellamientos, seis por vehículos livianos y cuatro por asfixia por inmersión.



En otro orden, manifestó que 419 personas recibieron asistencia en los centros de salud porque se intoxicaron por la ingesta de alcohol, de las cuales 27 eran menores con edades comprendidas entre los tres y 17 años.



Del mismo modo, dijo que 170 individuos fueron asistidos por especialistas debido a intoxicación alimentaria.



El funcionario también señaló que se ofrecieron 4 mil 870 asistencias viales y 2 mil 780 atenciones médicas. Además, detalló que rescataron nueve personas en alta mar y balnearios, y que entregaron a sus padres 34 menores extraviados.



Declaró que durante el operativo preventivo que comenzó a las 2:00 de la tarde del Jueves Santo y finalizó a las 6:00 de la noche del Domingo de Ramos, aproximadamente se movilizaron 6 millones de personas por las diferentes autopistas y carreteras del país.



Indicó que las provincias que más casos registraron fueron Santo Domingo, Puerto Plata, La Vega y San Cristóbal.



El también director de Emergencias Médicas del Servicio Nacional de Salud (SNS), manifestó que durante el feriado la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) realizó 11 mil 863 fiscalizaciones por distintas faltas a la ley 63-17, y los motociclistas recibieron 3 mil 086 multas por trasladarse sin casco protector y 331 por no detenerse con la luz roja en los semáforos.



Dijo que se retuvo a 3 mil 278 motociclistas, así como 168 vehículos livianos, y se fiscalizaron 210 pesados por transitar en el carril izquierdo.



El trabajo



Antes de dar lectura al último boletín del operativo Conciencia por la Vida, Semana Santa 2023, Juan Manuel Méndez concedió una entrevista al programa Despierta con CDN, donde declaró que el éxito de la estrategia preventiva no se puede medir por la cantidad de personas que fallecen, sino por el número de accidentes de tránsito que ocurren dentro del área controlada.



“Siempre les digo a los medios que no se puede medir el éxito de un operativo por la cantidad de personas que fallecen, porque, si ocurre un solo accidente que involucre un autobús que transporte 50 o 60 pasajeros, las muertes de este sólo hecho pudieran superar a todos los demás juntos. Si se dispara la cantidad de accidentes, entonces digo que el operativo no fue exitoso”, comentó.



Añadió que los operativos mantienen la media de los accidentes que ocurren en tiempos normales.

La intoxicación de niños por bebidas alcohólicas

En la entrevista realizada por el director de este medio, Nelson Rodríguez, y las comunicadoras Katherine Hernández y Julissa Céspedes, Méndez señaló que pese a la alta cantidad de niños que se intoxican cada año por la ingesta de bebidas alcohólicas, el régimen de consecuencias no es suficiente. En ese sentido, destacó que la responsabilidad del cuidado de los niños no se puede dejar únicamente al Gobierno de turno, porque los padres también tienen una cuota de responsabilidad. Por otro lado, expresó su desacuerdo con la práctica de publicar situaciones o accidentes que ocurren en parajes donde no hay autoridad, debido a que en esos lugares no existen elementos disuasivos ni de respuesta por parte de ningún organismo cuando ocurre un incidente. El incumbente también se mostró en desacuerdo con que el Ministerio de Interior y Policía (MIP), prohíba la venta de bebidas alcohólicas los Viernes Santo de cada año, ya que a su juicio, el principal problema es el de responsabilidad individual y régimen de consecuencias, por lo que entiende que a nivel nacional las autoridades deben fortalecer las penas punibles a todas las personas que atropellan a otras bajo los efectos del alcohol.