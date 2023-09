El Senado aprobó el proyecto de resolución que invita al ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, a que acuda al hemiciclo legislativo para que explique la situación entre la República Dominicana y Haití por la construcción del canal que busca la derivación del río Masacre-Dajabón en la parte oeste de la isla.



La iniciativa, sometida por el senador Yván Lorenzo (PLD-Elías Piña) el pasado 22 de septiembre y remitida a la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores durante la sesión del pasado martes, fue sancionada con unanimidad por los votantes, con 26 síes.



Álvarez debe acudir a la sesión ordinaria del próximo miércoles, convocada para las 2:00 de la tarde, la cual se convertirá en comisión general, según establecen los reglamentos.



Antes de ser sometida la pieza a votación, Lorenzo explicó al Pleno que tiene pautado salir del país este viernes y regresará el 06 de octubre -dos días después de la invitación al canciller-, lo que le impedirá estar presente en el encuentro. Propuso a sus colegas que la invitación sea movida de fecha “para poder estar presente”, lo que no fue aceptado por los senadores oficialistas, que señalaron que el funcionario solamente disponía de ese día.



Tanto el senador Alexis Victoria Yeb (María Trinidad Sánchez) como Pedro Catrain (Samaná) exhortaron al proponente a que haga todo lo posible para estar presente en la comisión general, así sea cambiando la fecha de vuelo.



“Yo me percaté con el proponente de la resolución, ahora me enteré que se va de viaje. Yo creo que esto es más importante para él, porque él siempre ha sido una persona persistente, de una manera ‘obstinada’, a veces, ha querido que se invite aquí a ministros. Y ya que coordinamos que el ministro viene para acá en la próxima sesión (…), yo quisiera que él cambiara de viaje o de vuelo, y que viniera el próximo miércoles”, manifestó Victoria Yeb, y agregó: “Aquí no hay miedo, aquí no hay temor, aquí se está manejando la cosa con mucha transparencia y responsabilidad”.



De su lado, el senador Pedro Catrain señaló que se había comunicado con Álvarez para que acudiera a la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores para tratar el tema de Haití, y que aprovechó que Lorenzo sometió la resolución para decirle al canciller que viniera a la reunión de la comitiva, a lo que éste consintió, no obstante le aclaró que tenía “una agenda apretada” y sólo disponía del miércoles 04 de septiembre.



Canciller confirma irá al encuentro



El ministro de Relaciones Exteriores confirmó su asistencia para la próxima sesión senatorial. Lo comunicó a través de su red social “X” (antiguo Twitter), poco después que la Cámara Alta sancionara la resolución.



“Dado el interés del Senado de la República de escuchar la posición del Mirexrd sobre el canal que se construye en río Dajabón en territorio haitiano, informé al presidente de esa cámara mi disponibilidad. Informaré sobre todos los esfuerzos diplomáticos desplegados por la Cancillería el miércoles 4 octubre”, escribió Roberto Álvarez.



Resolución de apoyo al presidente



En la sesión de ayer, luego de intensos debates, el Senado aprobó una resolución que respalda las medidas tomadas por el presidente Luis Abinader, para resguardar la soberanía nacional, en torno a la situación que se ha desarrollado por la construcción del referido canal. La iniciativa fue rechazada por los legisladores de FP y del PLD.

El Pleno aprobó piezas en segunda discusión

Además de las resoluciones mencionadas, el Senado aprobó varios proyectos de ley en segunda y primera discusión. En segunda lectura, el Pleno sancionó el proyecto que dispone medidas regulatorias a los contratos de concesiones suscritos con anterioridad a la Ley 340-06 sobre Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras. La normativa presentada por el Poder Ejecutivo, tiene la finalidad de establecer un marco normativo que de manera transitoria regule la gestión, administración, renovación y modificación de los contratos de concesión suscritos con anterioridad a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras.



También fue aprobado en segunda lectura el proyecto que ordena la realización del Tamizaje Neonatal para la detección temprana de enfermedades congénitas y metabólicas en la Población Infantil de la República Dominicana. Esta iniciativa, que consta de tres proponentes, tiene por objeto garantizar a todos los niños y niñas recién nacidos la detección temprana, atención y seguimiento de posibles alteraciones en el metabolismo y diversas enfermedades congénitas, mediante la realización de las pruebas del tamizaje neonatal en todo el territorio nacional.