El Senado de la República no descarta hacer modificaciones al proyecto de reforma laboral depositado en esa ala congresual por el Poder Ejecutivo el pasado 10 de octubre.



Así lo expresaron, por separado, Ricardo de los Santos y Rafael Barón Duluc (Cholitín), presidentes de la Cámara Alta y de la comisión especial de senadores apoderada de la legislación, respectivamente. Este último habló del tema al reunirse con el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps.



El titular de la comitiva informó que el próximo jueves a las 2:00 de la tarde escucharán a los sectores sindicales.



De los Santos indicó que los puntos en que el Gobierno, el sector empresarial y representantes de los trabajadores no han logrado consenso, el Senado está en la mejor disposición de que se llegue a un acuerdo, sin embargo, aclaró que hay que escuchar a todas las partes.



Explicó que el Congreso Nacional es el primer poder del Estado y la casa de la democracia, y no está sujeto a aprobar las iniciativas de ley tal como vienen del Consejo Económico y Social (CES), debido a que, si lo hiciera, no tendría sentido legislar.



“El informe que rinda la comisión que está encargada de ese proyecto, lo llevaremos al Pleno y allí cualquier senador o senadora puede presentar cualquier moción de modificación, pero reitero, nosotros todos los proyectos, no importa de donde vengan, los estudiamos a cabalidad y siempre tratamos de sacar la mejor ley posible de todos los proyectos que somos apoderados”, resaltó el senador.



Mientras, Barón Duluc no descarta que la legislación sea modificada “sin que se toque necesariamente” el tema de la cesantía (ausente en el proyecto legislativo).



“Lo que queremos es sacar un Código de Trabajo a la altura, que beneficie al sector empleador y trabajador de los diferentes sectores económicos del país a pesar de haber sostenido más de 100 encuentros con el Ministerio”, afirmó luego de reunirse con la comisión especial a cargo de la iniciativa y el ministro de Trabajo, en el salón Polivalente “Reinaldo Pared Pérez”.

Dice proyecto fortalece la libertad sindical

Luis Miguel de Camps dijo que el proyecto de reforma laboral no vulnera derechos de los trabajadores, y no hay una expresión de rechazo en el contenido de la propuesta por parte del tripartismo. En referencia a la objeción de la Asociación Dominicana de Profesores y otros sectores a la iniciativa por, supuestamente, ir en detrimento de la libertad sindical, el funcionario señaló que es “al contrario”, porque fortalece ese derecho. “Al fortalecer la capacidad regulatoria y sancionatoria del Ministerio, se establecen consecuencias para quienes violen los derechos individuales de los trabajadores”, subrayó.