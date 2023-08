Email it

El senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia Samaná, Pedro Catrain, dijo que la medida de coerción consistente en prisión preventiva, corresponde a una excepción del Código Procesal Penal dominicano, por lo que no puede implementarse como si fuera una regla generalizada.



El legislador señaló que la privación de libertad de manera precautoria solo procede en los casos en que exista riesgo de que un imputado pueda evadir la justicia o cuando haya la posibilidad de que se manipulen las pruebas en un determinado proceso judicial.



“Yo soy partidario de que la prisión preventiva sea una excepción, realmente no puede ser la regla generalizada y así lo establece nuestro ordenamiento procesal penal, solamente cuando hay peligro de fuga o hay posibilidad de obstrucción de las pruebas es que se puede ordenar la prisión preventiva, el estado de derecho exige que solamente en esas condiciones se haga la prisión preventiva”, puntualizó el congresista.



En ese mismo orden se pronunció el senador por La Vega del Partido Reformista Social Cristiano, Ramón Rogelio Genao, quien consideró que no debería hacerse uso abusivo del recurso de la imposición de prisión preventiva, medida que considera extrema y que suelen convertirse en condenas anticipadas.



Senadores, diputados, juristas y representantes de instituciones de la sociedad civil han expresado que dicha medida de coerción se ha convertido en una especie de condena anticipada.



Algunos han calificado esta disposición como un abuso por parte de fiscales y jueces, señalan que muchos de los imputados a quienes se les ha impuesto esta medida de coerción, tienen suficiente arraigo para enfrentar sus procesos judiciales en libertad.