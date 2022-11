La posición que los Estados Unidos (EE.UU.) ha tomado en los últimos días hacia la República Dominicana por la política migratoria que esta ejecuta, se ha convertido en una bola de nieve de apoyo nacional y críticas al país norteamericano.



Fue a raíz de esto que el senador del Estado de Nueva York Luis Sepúlveda se pronunció ayer y, al igual que el congresista norteamericano Adriano Espaillat, pidió a la embajada estadounidense en el país pruebas de que en la nación dominicana exista racismo, como se denunció el pasado 19 de noviembre.



El legislador, que también es de nacionalidad dominicana, demandó al gobierno estadounidense a que evidencie que el país caribeño ha discriminado nacionales de EE.UU. por ser de piel oscura, tal como acusó la embajada a través del documento: “Alerta: Reforzamiento en curso de migración en República Dominicana”.



“Desafortunadamente, estos comentarios los han hecho sin ningún tipo de pruebas de los Estados Unidos. Desafortunadamente no hablaron con los funcionarios de aquí, de este gobierno, para ver si este problema existe; solamente hicieron comentarios”, lamentó el legislador al hablar en una convocatoria a los medios de comunicación que se realizó en el Salón de Prensa del Senado, en el Congreso Nacional.



Sepúlveda dijo, en ese sentido, que “la falta y la culpa la tiene el gobierno de los Estados Unidos”, nación que, según argumentó, ha tenido problemas en términos importantes “con otras personas” por el tema del racismo.



Ante ello, recomendó a la nación arreglar esas diferencias “antes de perjudicar a la República Dominicana”.



“Le estoy pidiendo al gobierno americano, al gobierno del cual yo soy ciudadano, que demuestre pruebas”, enfatizó.



Exhorta no hacer daños a RD



El representante norteamericano tildó de “injusto” que la Embajada de USA alegue comentarios en contra de República Dominicana sin mostrar ningún tipo de prueba, razón por la que le exhortó a no hacerle daños al país. “No le hagan daño a la relaciones entre los americanos y dominicanos; no le hagan daños a esta isla”, señaló.



Asimismo, recordó que ha visitado la República en varias ocasiones y no ha visto acciones de racismo de ningún tipo, como alega el país norteamericano a través de la embajada.



Se comprometió a hacer las diligencias necesarias para que EE.UU. presente las pruebas de la denuncia y que si no lo hace, tratará de que Adriano Espaillat tenga el respaldo que necesita.

El legislador no favorece veto contra la empresa

El senador Luis Sepúlveda condenó el veto que emitió EE.UU. en contra de los productos de la azucarera dominicana Central Romana Corporation, ante supuesto uso de mano de obra forzosa. El legislador consideró que esa no debió ser la manera, menos con la República Dominicana pues, a su entender, el país ha sido muy solidario con los norteamericanos. Sepúlveda se hizo acompañar del senador dominicano Alexis Victoria Yeb (PRM).