Senador dice exfuncionarios corren peligro durante su detención

Email it

El senador peledeísta Yván Lorenzo aseguró este miércoles que las vidas de los exministros y los otros pasados funcionarios apresados durante la operación Calamar “corren peligro”.

“Hemos venido a ver a los compañeros que están recluidos aquí porque tenemos la información de que sus vidas corren peligro, y son presos de Luis Abinader”, indicó el legislador al hablar con la prensa cuando acudió a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva donde están recluidos desde el fin de semana los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, y otros 17 procesados.

Indicó que el presidente Luis Abinader dio órdenes para que se les impida visitar a sus compañeros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y que el mandatario es el responsable de lo que les pudiera pasar estando detenidos.

“Los tienen secuestrados, la familia nos informó que las vidas de ellos corren peligro. Vinimos y no nos permiten verlos, entonces quiero decirle al país que el presidente Abinader es el responsable de la vida de todos y cada uno de los que están ahí”, expresó Lorenzo.

Cree que la negación en la visita es debido a que, al parecer, uno de los detenidos está en estado muy delicado “y ellos no quieren que lo veamos”.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa a Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta y demás implicados en el caso de ser parte de una supuesta red de corrupción que distrajo al Estado dominicano más de 19 mil millones de pesos.

Contra estos, está solicitando a la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional que les imponga 18 meses de prisión preventiva. El domingo se conocerá la audiencia de medida de coerción.

La directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, manifestó ayer que la alegada red es un entramado de criminalidad organizada “muy poco visto en la región”,

“Este es un proceso en el que el Ministerio Público ha estado por varios meses haciendo una profunda investigación acorde a los más altos estándares de investigaciones para red de criminalidad organizada, porque este caso se trata de un entramado de criminalidad organizada muy poco visto en la región”, precisó.

El expediente acusatorio del Ministerio posee unas tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas.

Entre los arrestados se encuentran, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; ex director de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.

La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.

También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.