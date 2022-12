El Servicio Nacional de Salud (Senasa) tiene dentro de sus planes priorizados para el 2023 fomentar y afianzar la atención primaria de los ciudadanos que acuden a los centros públicos y privados que pertenecen tanto al régimen contributivo como al subsidiado.



Así lo expuso ayer el director ejecutivo de Senasa, Santiago Hazim, durante un encuentro en el que la institución anunció el refuerzo de sus puntos de servicio en los principales hospitales del país para las próximas festividades navideñas.



Al referirse de manera puntual sobre el reto de hacer que los ciudadanos acudan en primera instancia a los centros primarios, Hazim explicó que el objetivo de esto es descongestionar los hospitales del país.



“Porque muchas veces van a las emergencias con una crisis hipertensiva, le bajan la presión y salimos y me olvidé de eso. Entonces, de esta forma vamos a decir mira, usted ha ido tres, cuatro, cinco veces a la emergencia, usted tiene que ir a un cardiólogo, ir a centro de atención primaria para que lo monitoreen, para que hagan todo el proceso. Nosotros somos partícipes, somos apoyadores de que la atención primaria tiene que existir porque eso nos da a nosotros el control de los afilados para ver quién está dando seguimiento y quién no”, expresó el funcionario.



Ante el conflicto entre el Colegio Médico Dominicano (CMD) con las ARS del país, el director de Senasa afirmó que no está de acuerdo con que desaparezcan, de ninguna forma, las ARS porque esto sería un monopolio involuntario porque la entidad que dirige “no lo ha fomentado, no lo ha impulsado y no lo quiere”.



Aseguró que para la solución del conflicto no se ve falta de decisión del gobierno, sino que más bien se ve falta de decisión de sentarse a hablar. “Tiene que haber una decisión clara de qué quiere el Colegio Médico”, dijo.

Refuerzan servicios para festividades navideñas

Senasa anunció el el refuerzo de sus puntos de servicios en los principales hospitales del país para las festividades navideñas con el objetivo de redoblar la atención que se brinda en esos espacios donde en años anteriores hubo demanda de más de 23 mil servicios (atención, hospitalización, laboratorios y otros) con una inversión en dos años de RD$97,225,736.52.