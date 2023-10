El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, enfatizó que no debe volver a ocurrir lo que sucedió en la última elección del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en la que se seleccionaron cuatro jueces del Poder Judicial.

“Yo creo que no debe de pasar lo que pasó en el último CNM. Eso no puede volver a pasar porque tú no puedes llenar un Tribunal Constitucional de miembros del Poder Judicial. Eso es desnaturalizar la lógica del órgano en donde debe de reflejarse la versatilidad y las diferencias de criterio; los jueces de carrera están adoctrinados a una lógica, a un poder, el TC tiene otra lógica. Yo no estoy diciendo que las elecciones fueron malas, fueron muy buenas, yo lo que estoy diciendo y advirtiendo es que en esta ocasión sería bueno tomar en cuenta a la Academia”, dijo Castaños Guzmán.

Las declaraciones del vicepresidente de FINJUS se dan a raíz de la convocatoria por parte del presidente Luis Abinader, en su calidad de presidente del órgano constitucional.

Servio Tulio resaltó la importancia de las decisiones del Tribunal Constitucional y sostiene que este es el órgano más poderoso del Estado dominicano ya que, todas sus decisiones son vinculantes a todo el mundo.

Además, señaló que en dicho tribunal se trató de crear un mecanismo en donde cada tres años haya una renovación permanente, debido al componente político que tiene.

“Cada cuatro años viene un presidente nuevo, que es el que preside el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Por eso decía que es imposible deslindar la política del proceso, porque la mayoría de quienes lo componen son políticos, deslindar la política de un proceso de esa naturaleza eso es imposible”.

Así mismo, el jurista enfatizó que “sería bueno tomar en cuenta en esta ocasión, como se hizo en el pasado proceso, que el que presida el Tribunal Constitucional tenga un alto conocimiento de la política del Estado y que sea un buen gerente. Eso fue lo que se logró con el doctor Milton Ray Guevara, que venía de ocupar posiciones públicas, había ocupado Ministerios, había salido de esos ministerios muy bien como gerente y como administrador”.

Además, hizo hincapié en que los tribunales constitucionales no son un consejo de ancianos, ya que la mayoría de los miembros del mismo son jóvenes, muchos de ellos menores de 60 años.

En este sentido, Servio Tulio mencionó que los requisitos se han flexibilizado ligeramente, pero recalcó la importancia de que los aspirantes estén al día en el pago de impuestos a la Dirección General de Impuestos Internos. “A fin de cuentas se lo digo porque muchas veces se han descartado personas en el pasado que fueron, se inscribieron y por no haber cumplido con ese requisito, fueron descartados”.

Respecto a si debe excluirse a un aspirante por ser político, Castaños Guzmán afirmó que en FINJUS nunca han estado de acuerdo con eso, sino con que el que llegue al Tribunal Constitucional tiene que saber y entender desde el principio que tiene que manejarse con niveles de imparcialidad.

“Tú tienes que convencer nueve de 13 jueces para que se tome una decisión, quien ocupe la presidencia es un liberal, pero son 13 los jueces, con los que hay que construir una mayoría, Si es liberal, si es conservador o si es de centro, eso tampoco es relevante en la presidencia de un Tribunal Constitucional. Lo que tienes es que tratar de lograr el equilibrio entre esos”, apuntó.

De igual modo, el doctor en Derecho recordó que no se pueden olvidar los dos aspirantes en el proceso anterior que quedaron en el banco de elegibles, Julio José Rojas, entonces secretario del tribunal que tuvo una participación estelar, y Aníbal Medrano, que es juez presidente de la corte de San Francisco de Macorís.