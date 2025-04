Sigfrido Pared Pérez, exministro de Defensa, aseguró que las pandillas haitianas no representan ninguna amenaza para la República Dominicana.



“El problema no es que vayan a atravesar al territorio dominicano, sino más bien que hostiguen a la población haitiana y esto provoque una presión migratoria hacia el país. Desde el punto de vista de la defensa las pandillas no son una preocupación para República Dominicana, eso es allá, porque ninguna pandilla va a venir a tratar de o lograr un objetivo que no lo va a conseguir de ninguna manera porque las Fuerzas Armadas aparte de que son regulares están cantonadas en la frontera para rechazar cualquier intento”, aseveró Pared.



El exministro participó en entrevista en el programa Despierta con CDN, conducido por los panelistas Nelson Rodríguez, Katherine Hernández, Julissa Céspedes y Federico Jovine.



Destacó la importancia de que el Gobierno tome medidas para evitar situaciones que pudieran afectar a la nación en vista de la agravante crisis que atraviesa Haití. Además, detalló que las pandillas haitianas han ocupado casi el 85% de las áreas, lo que ha hecho que se pierda la “hegemonía del Estado”.



También mencionó que se deben cumplir las medidas migratorias “cumpliendo con los parámetros internacionales”, pues desde su experiencia, narra que se tiene que llevar a cabo una política de cumplimiento de la ley de la República Dominicana, pero con una visión del escenario internacional. “Muchas veces a Haití lo victimizan demasiado y eso afecta a la República Dominicana”.