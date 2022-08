Hasta ahora, los partidos políticos han guardado silencio al reclamo de la urgencia de aprobar las modificaciones a las leyes electorales para evitar trastornos en el montaje de las elecciones del 2024.



Esa es la actitud, a pesar de que el tiempo se agota para aprobar esas reformas, además de la mala experiencia que dejó en el 2020 aprobar cambios en las reglas de la competencia política a poco tiempo para su aplicación, el reclamo de la Junta Central Electoral (JCE). Entidades, como Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), urgen que se aprueben lo antes posible.



Incluso, ayer hasta la Fundación de Militares Constitucionalistas acudió al Congreso Nacional para exigir la modificación de esas legislaciones.



Debido a que el Tribunal Constitucional ha anulado alrededor de 15 artículos a la Ley 33/18 y otro número importante a la legislación 15/19, así como la violación por parte de los partidos de las disposiciones vigentes, hay consenso entre los distintos actores que ambas leyes necesitan ser modificadas y mejoradas.



Sin embargo, el tiempo evidencia que las organizaciones políticas, que tienen representación en el Congreso, han mostrado poco interés en pasar de la palabra a los hechos para concretizar los cambios que necesitan esas legislaciones.



El Partido Revolucionario Moderno (PRM), que tiene mayoría congresual, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado, en los últimos tiempos no ha expresado públicamente interés en que esas iniciativas se aprueben.



La misma actitud de silencio la han tenido el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP), que tienen la mayor representación congresual luego del PRM.



En la legislatura, que arrancó el 16 de agosto, fue colocada en la agenda priorizada, pero hasta el momento no se ha hecho nada para aprobar esa reforma que, según el presidente de la JCE, Román Jáquez, no debe pasar del próximo mes de septiembre para poder aplicarla sin que afectede manera considerable el montaje de las elecciones de febrero y mayo del 2024.



Recientemente Jáquez consideró que los dos primeros meses de la próxima legislatura constituyen el tiempo límite razonable para que el Congreso Nacional apruebe la reforma electoral y lleve a buen puerto lo que se ha propuesto.



“Debe haber conciencia de que las reformas electorales son decisiones políticas, pero que el liderazgo que la decide debe priorizar la democracia y el desarrollo de su sistema electoral por encima de coyunturas individuales, porque es lo que se necesita”, argumentó.



Desde que pasaron las elecciones del 2020, las discusiones para consensuar los cambios que se necesitan se han debatido en cuatro escenarios.



La JCE depositó su propuesta ante el Congreso, el Consejo Económico y Social (CES), la comisión permanente de Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados y un proyecto en el Senado, pero hasta ahora el tema nunca ha estado en la agenda del Congreso.



En la mesa de discusión del Ces que se desarrolló en la JCE, según lo que se informó oficialmente, se logró poco consenso. En tanto, varios diputados encabezados por Elías Wessin Chávez, presentaron un proyecto que persigue la creación de un código electoral, pero esa propuesta tiene la objeción de que supuestamente tomaría mucho tiempo discutirla y aprobarla.



PRM las impulsará



El delegado político del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante la JCE, Sigmund Freund, consideró que hay poco tiempo para aprobar los cambios que necesita la ley de Partidos porque aún no hay consenso. Afirmó que sobre las modificaciones a las ley 15/19 hay mayores acuerdos y que por eso sería modificada antes que la ley 33/18.



“Vamos a impulsar ambas, pero siendo honesto, no sé si hay tiempo para la aprobación de la ley de partidos previo a los procesos internos que se abrirán a partir del cronograma, si entendemos que la ley electoral se aprobará primero, pero la ley de partidos parece que se tomara más tiempo por todas las características que tiene, pero vamos a impulsar ambas para que sean aprobadas en esta legislatura”, aseguró a elCaribe el dirigente del PRM y miembro de la Dirección Ejecutiva.

Lo que dicen la sociedad civil sobre las leyes

Ayer, el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana llamó al Congreso aprobar lo antes posibles las modificaciones a ambas legislaciones. “En la contienda electoral pasada, fueron evidentes y reconocidas las dificultades para hacer operativas las leyes Electoral y de Partidos, las cuales, claramente, no cumplieron su cometido en aquellos aspectos sustantivos de la cultura político electoral”, apuntó en rueda de prensa. Antes, la Finjus a través de su vicepresidente, Servio Tulio Castaños Guzmán, había advertido del poco tiempo que tiene el Congreso para aprobar los cambios que necesitan esas legislaciones y que haya tiempo suficiente para aplicarlas sin que eso trastorne el montaje de las elecciones de febrero y mayo del 2024. El presidente de Fundación de Militares Constitucionalistas, Andrés Reyes Fortunato, declaró que las modificaciones deben ser aprobadas porque dan una mayor transparencia y diafanidad para las elecciones del año 2024. La entidad pidió ser tomada en cuenta para las vistas públicas.