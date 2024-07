La pieza, que no incluye las tres causales del aborto, podría ser modificada. Participación Ciudadana y feministas deploran la sanción del proyecto

Similar a como ocurrió en el Senado, la Cámara de Diputados aprobó ayer en primera lectura, sin leerlo, el proyecto de reforma del Código Penal de la República Dominicana, el cual no incluye las tres causales del aborto.



La pieza, sancionada en la Cámara Alta la semana pasada, contó con el voto favorable de 100 diputados, nueve que se opusieron y 26 que se abstuvieron de emitir el sufragio.



Si la controversial legislación fuera refrendada en segunda lectura sin modificaciones, será ley y pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación; si sufriera cambios, volvería al Senado para su conocimiento, y si es acogida también será ley.



El presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, sometió la moción para que el proyecto sea liberado de lectura y debatido, para luego ser remitido a una comisión especial a fin de que sea revisado artículo por artículo. Precisó que la norma tiene 23 años dando vueltas en el Congreso, y está la intención de que sea sancionada antes de este 25 julio, cuando cierra la actual legislatura.



Ante esto, el congresista fue objetado por algunos legisladores de la oposición, entre ellos Gustavo Sánchez, José Horacio Rodríguez y Rafael Castillo, de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Opción Democrática (OD) y Fuerza del Pueblo (FP), quienes pedían que el Código sea leído de manera íntegra o remitido a estudio de una comisión para ser conocido a detalles.



A pesar de la advertencia de Sánchez, quien aseguró que los medios de comunicación se harían eco de ello, al decir: “Lo aprobaron (el nuevo Código) sin leer”, Pacheco sometió su propuesta, que fue acogida por 96 legisladores y rechazada por 13; hubo 24 diputados que no votaron.



No descartan nuevas modificaciones



El presidente del ala congresual explicó que el nuevo marco legislativo será remitido este jueves a una comisión especial presidida por el diputado perremeísta Alexis Jiménez, para ser conocido a profundidad, leído y debatido en el hemiciclo. Al revelar que tiene entre 10 a 12 observaciones, ponderó que si hay que modificar algún artículo del proyecto “de forma razonable”, se hará.



El controversial documento legal de 419 artículos será estudiado conjuntamente con los dos proyectos que sometieron los diputados Magda Rodríguez (PLD) y José Horacio Rodríguez; así como Rafaela (Lila) Alburquerque (PRSC) y Sadosky Duarte (PRM).



“Pretendemos que en el día de hoy (ayer) se den algunos debates, no los definitivos, porque no pretendemos que esta pieza se apruebe en el día de hoy definitivamente sino que demos un paso más de avance”, sostuvo Pacheco.



Los nueve noes



Los diputados que votaron en contra del proyecto del nuevo Código Penal son: José Horacio Rodríguez, Juan Dionicio Rodríguez (FAMP), José Benedicto Hernández (JS), Pedro Martínez (AlPaís) y los peledeístas Sócrates Pérez, Magda Rodríguez, Luis Vargas, Víctor Fadul y Carlos Gil.



Feministas protestan



Mientras los legisladores votaban por el proyecto de reforma al Código Penal, un grupo de feministas protestaban frente al Congreso Nacional en rechazo a la aprobación “acelerada” de la legislación y de que esta no contempla las tres causales que permitirían el aborto.



El colectivo exigió que se pueda permitir la interrupción del embarazo cuando este sea producto de una violación o incesto; la vida de la madre esté en peligro; y haya malformación congénita.



Nuevos tipos penales



El proyecto que modifica el Código Penal establece 72 nuevos artículos que penalizan el sicariato, feminicidio, genocidio, bullying, daño con sustancias químicas (ácido del diablo), sobornos públicos y judiciales, el acoso, la corrupción, violencia intrafamiliar.



La pieza cuyo proponente principal es el senador Ramón Genao (PRSC-La Vega) incrementa la pena máxima de 30 a 40 años. También establece el cúmulo de penas de hasta 60 años.



Se recuerda que fueron nueve los artículos que modificó el Senado antes de aprobar en segunda lectura el proyecto de reforma al Código Penal (ocho en medio de la sesión y uno ese mismo día, en el seno de la comisión especial que estudió la pieza). Se trata de los artículos 14, 123, 135, 136, 159, 160, 185, 188 y 226.



El pliego legislativo reforma de manera integral el derecho penal dominicano con el propósito de proveer soluciones a la justicia para un mejor funcionamiento de legalidad, equidad y razonabilidad.



El Código Penal vigente fue promulgado mediante el Decreto-Ley No. 2274, el 20 de agosto de 1884. Se tomó como base el código elaborado por Napoleón Bonaparte para el imperio francés en el siglo XIX.

Responsabiliza al PRM de aprobación del Código

Participación Ciudadana (PC) responsabiliza al liderazgo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de la aprobación de un código penal que, según indica, protege la corrupción, al establecer límites a su enjuiciamiento.



También denuncia que el proyecto legislativo que cursa en la Cámara de Diputados vulnera derechos fundamentales de mujeres, niños y minorías, bajo “el falso argumento” de querer modernizar un instrumento legal como el que en la actualidad rige el país, “sin importar el precio que haya que pagar”.



El movimiento cívico sostiene que la dirección del partido de Gobierno no se puede escudar en el carácter corporativo del Congreso para disminuir su responsabilidad en una legislación que, de aprobarse, entiende llevaría al país a la norma de estados teocráticos que hoy en día son parias internacionales. “Por esta razón hacemos un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, a que cumpla con su palabra y ejerza su liderazgo en la bancada de su partido”, expresa PC.



El proyecto del nuevo Código Penal establece una prescripción de 20 años a los delitos de corrupción, “violando la norma constitucional y la jurisprudencia prevaleciente”.



“La corrupción se ha convertido en un problema mayor en nuestro país, llevándose importantes recursos públicos que impiden atender adecuadamente la salud del pueblo dominicano, por lo que debería colocarse al lado de los crímenes de lesa humanidad y hacerse imprescriptible, lo que es permitido por el artículo 146 constitucional”, expresa el documento del Consejo Nacional de la organización.



Señala, además, que los diputados acaban de aprobar un proyecto que en realidad esconde en su articulado disposiciones excluyentes, discriminatorias y obsoletas que en nada representa un estado social, democrático y de derecho.



Para Participación Ciudadana resulta absurdo que se argumente la necesidad de modernizar la norma penal, y al mismo tiempo se penaliza el aborto sin tomar en cuenta las tres excepciones que han sido acogidas en la mayor parte de los países del mundo.