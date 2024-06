El Servicio Nacional de Salud (SNS) inauguró la remodelada área de Internamiento del tercer piso del Hospital Dr. Jaime Oliver Pino, en San Pedro de Macorís.



Esta mejora beneficiará a los casi 400 mil habitantes de la provincia y es parte del compromiso del presidente Luis Abinader y de la vicepresidenta Raquel Peña de fortalecer el sector salud en la República Dominicana.



El hospital también contará con Unidad de Oncología, de diez que se habilitarán a nivel nacional; además de dos quirófanos y una sala de parto en el segundo piso del establecimiento sanitario.



El SNS también entregó al hospital un moderno Rayos X digital estacionario, valorado en RD$4,006,371.54, para mejorar la calidad de los servicios de diagnóstico radiológico en el centro de salud.



El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, expresó que, con la puesta en funcionamiento de la unidad, se continúa cumpliendo la instrucción del presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, quienes desde hace cuatro años se comprometieron con fortalecer el sector salud de la República Dominicana.



“Es por esto que no existe una provincia del país donde no ocurran intervenciones y donde no se hayan entregado mejoras en nuestra red hospitalaria”, afirmó Lama.



El hospital Jaime Oliver Pino ha recibido cuatro intervenciones para mejorar la atención sanitaria en las áreas UCI, Emergencia, Diálisis y un área de Internamiento.



Lama dijo que además, se está construyendo la primera Unidad de Pie Diabético en la provincia.

“El hospital tendrá cinco quirófanos y una sala de parto, lo que debe convertirlo en un hospital más funcional, con mayor capacidad resolutiva, que ofrezca servicios a todas las personas de San Pedro y de cualquier otro lugar que requiera asistencia”, enfatizó el titular del Servicio Nacional de Salud.