Bomberos devengan salarios que van desde RD$3,000 a RD$10,000. Defensa Civil gestiona contratar a sus técnicos

Para hacer frente a situaciones de emergencia y eventos que impliquen alto riesgo, el país cuenta con una valiosa reserva de voluntarios al servicio de la Defensa Civil y del Cuerpo de Bomberos de la República Dominicana.



Con miles historias de heroísmo, este equipo de socorristas, entrenado en el calor del fuego y entre montañas de escombros, no presenta mayores conquistas en cuanto a condiciones de trabajo y en la tarea de obtener una justa y merecida remuneración proporcional a su esfuerzo y entrega.



En el caso de los bomberos, la mayoría siquiera se acerca al salario mínimo establecido en una microempresa, que según la última revisión se encontraba en RD$13,685.



Es así como el pago por salvaguardar vidas y extinguir voraces incendios en el país va desde RD$3,000 a RD$10,000 mensuales. En algunos casos puede ser un poco superior, dependerá de la circunscripción, pero no es la realidad de la mayoría. Partiendo de estos sueldos, y sin sumar posibles ingresos adicionales, estos bomberos tendrían que hacer sus mejores maniobras para sobrevivir con RD$96 y RD$322 diarios.



Las cifras presentadas en el Portal de Estadísticas e Indicadores del Ministerio de la Administración Pública (MAP) ofrecen una idea de la desigual distribución salarial del Cuerpo de Bomberos de la República Dominicana.



La herramienta consigna una nómina de RD$27,550,714 para un total de 2,373 empleados de este de organismo de protección civil, con un promedio de salario mensual de RD$11,610.



Cubrir los gastos de la canasta básica de menor ingreso, de RD$26,573, con este sueldo se convierte en una operación compleja y constituye una hazaña para este colectivo.



Sin mayor estímulo que la vocación de servicio, los bomberos de República Dominicana arriesgan sus vidas y se embarcan en cada misión en condiciones no óptimas, con pocos recursos y equipos, pero extraordinariamente pese a las necesidades hacen de tripas corazón, por lo que son un orgullo nacional.



En palabras del ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, este 2024 es el “Año de la transformación y la dignificación de los bomberos dominicanos”, así lo proclamó al anunciar en estos días un seguro de vida para el organismo y crear la expectativa de que muy pronto habrá otras buenas noticias para este colectivo de servidores.



De acuerdo con lo que figura en el decreto No. 316-06 que establece el Reglamento General de Bomberos, estos “recibirán sus fondos del presupuesto nacional de ingresos y gastos públicos asignados por los ayuntamientos, a los cuales están adscritos. Estos fondos serán apropiados a favor de los cuerpos de bomberos respectivos por intermediación de la Secretaría de Estado de Interior y Policía ante las Direcciones de Ejecución de Presupuesto y Tesorería de la Nación”.



16 mil corazones voluntarios



Hablar de voluntariado y de protección es hacer referencia obligatoria a la Defensa Civil. Según informaciones suministradas por su director, Juan Salas, el organismo de socorro tiene en estos momentos una matrícula registrada de 16,314 ciudadanos que se dividen entre activos y pasivos.



Los pasivos se involucran más en los operativos como Semana Santa y en las festividades de fin de año y aunque tienen formación para brindar primeros auxilios, no cuentan con entrenamiento especializado como un oficial técnico de la Defensa Civil.



Los activos, en tanto, en gran parte están conformados por personas regularmente pensionadas, que deciden servir a la nación, destacó Salas. En esta plantilla hay 528 técnicos voluntarios entrenados en búsqueda y rescate en el agua y expertos en búsqueda de personas atrapadas en estructuras colapsadas, por citar algunas especialidades.



La mayoría de estos voluntarios no recibe salario alguno por su servicio, se desprende que tampoco hay un compromiso contractual, más allá del deseo de ayudar. Pero esta realidad en ocasiones representa un reto para el organismo al momento de convocar ante situaciones de emergencia.



Los permisos en el trabajo



El funcionario cuenta que hasta el momento: “Nosotros no les pagamos a los voluntarios salarios, lo que sí hemos estado trabajando para que tengan un seguro médico”, informó. Actualmente, el 85 por ciento tiene seguro de salud y el 100 por ciento cuenta con seguro de vida.



“Nuestra gente de la Defensa Civil tienen un empleo y son voluntarios acá”, agrega el titular. Regularmente cuando hay operativo, los voluntarios solicitan a la Defensa Civil dirigir una carta al empleador para solicitar el permiso para que este voluntario pueda participar en este servicio.



Asimismo, cuando hay una afectación súbita, piden autorización en el trabajo para socorrer a personas que probablemente no han visto nunca, con la que no los une ningún vínculo.



En la actualidad, los oficiales adscritos a la nómina administrativa si reciben un salario como empleados públicos, eso implican las sedes centrales, un director por cada provincia, los regionales. En fin, el organismo cuenta con una batería de 453 servidores públicos.

Bomberos no escatimaron esfuerzos en asistencia en la explosión San Cristóbal.

Una tradición solidaria



Juan Salas resaltó la importancia de contar con voluntariado como el que tiene la Defensa Civil para ofrecer una respuesta efectiva en situación de emergencia y en materia de prevención.

“Este voluntariado de Defensa Civil tiene una característica muy especial, primero es una bonita tradición de solidaridad”, manifestó.



Como cabeza del organismo, Salas tiene muchas historias de heroísmo que contar de este voluntariado. Una de tantas fue la tarea de rescate y búsqueda en la explosión de San Cristóbal, que dejó un saldo de 37 muertos. “En eso de la 11:30 de la noche habían más de 140 voluntarios, dentro de ellos más de 80 técnicos expertos en manejo de incendio, búsqueda de personas, para poner a disposición su capacidad”, recordó.



Al destacar el poder de la solidaridad que desborda en este equipo, puntualizó: “Hay personas que ponen al servicio de la institución el garaje de su casa o prestan una habitación. He tenido la oportunidad de ver a parejas de médicos que llegan con su vehículo y se aparecen con 50 sándwich y refrescos y los ponen al servicio de sus compañeros”.



Este voluntariado se articula en 348 estaciones distribuidas en todo el territorio nacional, que pese a las carencias siempre muestran su mejor cara a la población.

Técnicos de la Defensa Civil están entrenados en rescate acuático.

800 técnicos recibirían salarios por primera vez

El director de la Defensa Civil reveló que en su plan de gestión figura la propuesta de crear una plantilla de al menos 800 técnicos asalariados. Y no tiene dudas de que esta iniciativa recibirá el apoyo del presidente. “Hacen falta mayores recursos para tener una matrícula de técnicos anclados a la institución. Desde el punto de vista de la nómina laboral, estamos trabajando para reforzar y ampliar la capacidad porque hay provincias donde tenemos tres y cuatro empleados”, dijo. En este plan se propone la creación de nuevas unidades de respuestas urbanas para atender el volumen de afectaciones, que por ejemplo se producen en el Gran Santo Domingo. Estarán integradas por técnicos en estructuras colapsadas, en búsqueda de personas en espacios abiertos, en rescate acuático y otras especialidades. “De seguro este año les anunciaremos al país que vamos a tener mayor capacidad técnica asalariada”, afirmó.

De seguro que este año le anunciaremos al país que vamos a tener mayor capacidad técnica asalariada”

Juan Salas

Director de la Defensa Civil

Formación

Capacitación. En los últimos tres años y medio, la Escuela Nacional de Gestión de Riesgo ha formado más de 8 mil personas.

Articulación

Estaciones. El Voluntariado de la Defensa Civil se articula en 348 estaciones distribuidas en todo el territorio nacional