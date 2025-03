La diputada Soraya Suárez aseguró ayer que la exvicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, habría visitado el país en la anterior legislatura “provocando injerencias” para que el aborto se incluyera y aprobara en la reforma del Código Penal.



Al ofrecer los detalles durante una entrevista en Despierta con CDN, la legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) explicó que en este momento están todas las condiciones para que se apruebe el Código Penal y sin causales, pues la mayoría de congresistas son provida y no hay “presión extranjera”.



Continúo diciendo que “la realidad es que hubo presión”. Entre estas presiones mencionó “visitas de Kamala Harris”, además de presiones desde el Gobierno de los Estados Unidos en la administración Biden, al igual que con el tema haitiano. “Yo estaba en favor de Trump, y no porque era la cosa más maravillosa que le pudiera pasar a los Estados Unidos y al mundo, la injerencia de los Estados Unidos aquí era brutal”, declaró Suárez.



Asimismo, dijo que este asunto era algo que los poderes del Estado no podían decir, pero que cuando se estuvo tratando el tema del Código Penal, Harris “estuvo aquí”. Amplió que aunque se aprobó el Código Penal en dos lecturas, este perimió “porque no tenía el aborto” incluido.



Suárez agregó que ella es creyente, pero no religiosa, manteniendo una firme postura en contra de las causales.



Sobre aspiración de Raquel Peña



Cuestionada sobre el efecto dentro del PRM de las declaraciones de la vicepresidenta Raquel Peña, de que sueña con “subir las escalinatas del Palacio Nacional como presidenta”, la diputada de Santiago sostuvo que “Raquel es una mujer de Estado y entregada a lo que hace”, por lo que particularmente “le cae bien” a pesar de que abiertamente forma parte del equipo de Carolina Mejía.