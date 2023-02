El presidente del Partido Revolucionario (PRM) en el Distrito Nacional, Felipe Suberví, aseguró ayer que en los próximos comicios municipales repetirían en el cargo, si decidieran postularse nuevamente, Faride Raful como senadora y Carolina Mejía como alcaldesa de la capital.



El dirigente político, quien actualmente es director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, explicó que esto sucedería porque el PRM es un partido sólido y afirma que cuando esto sucede, la gente vota por la organización y no por el candidato.



“Cuando tú construyes un partido sólido tú puedes llevar a chuchueca y el partido, si es sólido y que es el caso del PRM, la gente va a votar por el partido, aunque lleven a chuchueca. Eso pasa en todos los lados. Por ejemplo, aquí en el Distrito Nacional podemos llevar a la Alcaldía a quien sea si Carolina no decide repetir y en el caso de la Senaduría, y lo he dicho muchísimas veces y lo voy a repetir de nuevo, a Faride no le gana nadie”, expresó durante su participación en la entrevista especial elCaribe-CDN.



“Yo no hablo disparates, yo hablo con números y lo vamos a ver en el proceso”, agregó.



Dice PRM tiene 48 % en la capital



De acuerdo a lo expuesto por Suberví, la seguridad con la que habla es porque los números a la fecha indican que el Partido Revolucionario Moderno tiene un 43 o 44 por ciento a nivel nacional, mientras que en el Distrito Nacional tiene un 48 por ciento sin contar con las alianzas que “se están cocinando”.



“Al final, los candidatos que llevemos en la capital a la Senaduría y a la Alcaldía repiten sin problema, quien sea. Porque una cosa es la percepción de lo que tú crees y otra cosa son los números. Los números no se equivocan, se han equivocado, pero es muy raro. Faride tenía una aprobación como en un 80 por ciento y ahora debe tener un cuarenta y pico que no es malo, fue que aterrizó, volvió a la realidad. Y yo te digo que con el trabajo del partido y el esfuerzo yo no le veo mayores dificultades. Lo repito de nuevo, con quien sea el Distrito Nacional repite Senaduría. El problema es que no es Faride sola, ella tiene un equipo atrás, somos muchos los que estamos apoyándola y que tenemos un chin de fuerza en la capital”, indicó.



El también miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno quiso dejar claro que no es fanático de la política, sino pragmático y que cuando habla de números en frío piensa y no habla con el corazón.

Aspira a que Abinader repita en el 2024

Felipe Suberví manifestó que dentro de sus aspiraciones para 2024 es que el presidente Luis Abinader opte por un nuevo mandato y repita en el cargo, no sin antes expresar el deseo de que, si eso se hace realidad, el mandatario le pondere para una posición de mayor peso en el Gobierno. “No está como una prioridad ni me interesa eso de una posición electiva, pero mi aspiración principal en estos momentos es que el presidente repita”, dijo.