Email it

La necesidad de construir consenso a través del diálogo y la socialización sobre el proyecto de ley integral de Trata de Personas, Extorsión y Tráfico Ilícito de Migrantes, es una idea que toma fuerza tomando en cuenta la situación en la que se encuentra el país frente a la descomposición del vecino país de Haití, donde la emigración de su gente se hace cada vez mayor.



El planteamiento viene de parte del abogado, mediador y consultor en negociación, Nelson Espinal Báez, quien indicó que en razón de que se trata de una ley orgánica que requiere de la mayoría calificada del Congreso dominicano, lo prudente en este caso sería iniciar la construcción de consenso empezando con los especialistas.



La opinión del experto surge luego de que el Poder Ejecutivo retirara la iniciativa del Congreso Nacional por el rechazo y las críticas que esta tuvo de distintos sectores de la vida nacional por considerarla lesiva a la soberanía del país.



Los especialistas



“Yo le sugiero al Poder Ejecutivo que convoque a prestigiosos abogados constitucionalistas como los doctores Jottin Cury, Flavio Darío Espinal, Nassef Perdomo, entre otros, y junto a un equipo de expertos del gobierno desarrollen una propuesta consensuada entre expertos, para que a su vez sea ampliamente debatido con toda la sociedad en el Congreso. En estos temas, lo recomendable es empezar construyendo consenso desde y con los expertos para que salga una pieza robusta a la discusión nacional”, expresó a elCaribe.



Desde el punto de vista del experto, el Poder Ejecutivo hizo lo correcto al retirar el proyecto legislativo frenando con ello la inconformidad con la iniciativa.



Argumentó que, aunque la República Dominicana está frente a obligaciones internacionales a partir de acuerdos suscritos en el pasado y como nación se procura la cooperación para proteger la dignidad humana y los derechos migrantes, el tema migratorio para el país es muy “sui generis”, es decir, muy particular.



“Toda ley al respecto no debe verse bajo modelos preestablecidos. Nuestra particularidad es evidente, somos dos países –República Dominicana y Haití– muy diferentes compartiendo una pequeña isla. Siendo Haití un estado en total descomposición e ingobernabilidad, donde hasta el día de hoy la comunidad internacional le ha dado la espalda y República Dominicana, un país en vía de desarrollo, con fragilidades evidentes que no puede permitirse ser arrastrado a la situación caótica de sus vecinos”, precisó el experto.

La decisión del Gobierno de retirar la iniciativa

Tras varios días de discusiones, debates y rechazo de distintos sectores por el proyecto de ley que se encontraba en el Congreso, el presidente Luis Abinader instruyó retirar de ese poder del Estado la iniciativa. Explicó que la reintroducción de la pieza se hará en un plazo no mayor a los 45 días con el propósito de buscar consenso y mejorar la pieza legislativa, a través de del debate civilizado y la crítica constructiva de todos los sectores.