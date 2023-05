Mientras los barrios y sectores del Gran Santo Domingo sufren la escasez de agua potable fruto de la sequía, las autoridades del país advierten que el abastecimiento del líquido en las comunidades de todo el país dependerá de las lluvias que reciban las cuencas de los embalses.



Pero la situación parece no tener solución inmediata para las comunidades que esperan el agua para sus quehaceres domésticos y productivos, ya que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó ayer que pese a que en los últimos días ha llovido en la provincia Santo Domingo, las precipitaciones no han sido suficientes para abastecer las principales fuentes de distribución de agua potable, por lo que alertó, nuevamente a la población, a tener control en el aprovechamiento del recurso hídrico.



La Caasd explicó en un informe ofrecido ayer que desde noviembre del año pasado, cuando empezó el período de sequía, las principales cuencas de los ríos Haina, Nizao, Isa-Mana, Isabela, Ozama, y Duey que alimentan los acueductos, han tenido un descenso significativo en sus caudales.



Hasta ayer, la producción de agua potable en la provincia Santo Domingo se situaba en aproximadamente 330 millones de galones diarios, con un ligero aumento de 33 millones, producto de las lluvias caídas en Isabela, y de manera leve en la cuenca media de Haina, precisó la Caasd. Sin embargo, en Isa Mana y Duey, cuenca alta, no había llovido, agregó la institución.



Respecto a la presa de Valdesia, cuya cota normal es de 150, se encuentra actualmente en 139.70, mientras que Jigüey, de 541.50 se encuentra en 509.30. Estas presas son las que alimentan el acueducto Valdesia, del cual provee el 40 % del agua que consume la provincia.



El abastecimiento



El Director de Operaciones del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Juan Carlos Nova, fue quien manifestó que la garantía de abastecimiento del preciado líquido en el país dependerá de la cantidad de lluvia reciban las cuencas de los embalses.



Informó que, desde el Comité de Operación de Presa, la Mesa del Agua y el Observatorio del Agua, se están tomando todas las medidas para racionalizar el uso, priorizando el uso doméstico.



“Es importante la participación de la ciudadanía en todos estos esfuerzos que el Gobierno hace para garantizar el agua en las comunidades. No tiene ningún sentido que hagamos un uso racional desde los embalses y que el agua se esté desperdiciando desde las zonas urbanas”, resaltó el funcionario al ser entrevistado en el programa No se Diga Más, que se difunde todos los días por Top Latina 1017 Fm,.



Novas informó que las autoridades han diseñado una campaña, en coordinación con las alcaldías e instituciones que tiene que ver con el contacto directo de las comunidades, a los fines de concienciar a los ciudadanos sobre el uso racionalizado del agua. Además, dijo, se han tomado medidas en cada una de las presas del país.

Los sectores más afectados de SD y el DN

En la provincia de Santo Domingo los sectores más afetados por la crisis en el suministro de agua son Los Alcarrizos, Pedro Brand, Los Girasoles, Pantoja, Herrera, residenciales en la avenida República de Colombia. También Puerta de Hierro, Cuesta Brava, Cuesta Hermosa I, II y III, Isabel Villa, Arroyo Hondo Viejo, La Puya. Aunque en estos días, por las lluvias caídas,. Igualmente en el Distrito Nacional se encuetra Manganagua, el barrio 30 de Mayo, y los residenciales que bordean la avenida Independencia.