Suspensión comicios municipales, centro de debate en el CNM

La segunda jornada de entrevistas a los aspirantes a jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) por parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se vio matizada ayer por la crítica formulada por uno de los aspirantes en lo relativo a la suspensión, que hiciera el pasado Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), a las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020.

La crítica vino de parte del aspirante a juez del TSE, Herminio Ramón Guzmán Caputo, antiguo consultor jurídico de la JCE, al responder una pregunta que le formulara la procuradora general de la República y miembros del CNM, Miriam Germán Brito, de si él fue consultado con relación a lo sucedido en esos comicios y si tuvo participación en ello. A juicio de este, la decisión fue ilegal porque era un asunto que le correspondía a la corte a la que hoy aspira. Se recuerda que esas elecciones fueron suspendidas por fallas en el voto electrónico.

“Si me hubiesen consultado, tal vez no se hubieran tomando las medidas que se tomaron. Ciertamente, el Pleno de la Junta tiene una autonomía de decisión en la cual quizás podrían consultar alguno que otro director, pero en el caso personal mío nunca fui consultado para las tomas de decisiones de esa naturaleza. Si se me consulta para eso, no hubiese estado de acuerdo a que eso ocurriera porque eso es una atribución del Tribunal Superior Electoral, definitivamente”, expuso.

Esto fue refutado por la magistrada Germán Brito, quien le dijo que desde su punto de vista, aunque no lo consultaran, él debió hacer algunas observaciones, a lo que Guzmán Caputo respondió que en el pasado Pleno de la JCE había mucho hermetismo en la toma de decisiones. “Yo me llegué a enterar de situaciones, de decisiones que se tomaban, por la prensa”, resaltó.

Cuando este hizo referencia a esto, el tema de la ilegalidad de esa suspensión fue abordado por el abogado y consejero Víctor Fadul, quien le preguntó que si con todo eso que decía, hacía referencia a una decisión que se tomó más allá de las atribuciones que tiene el órgano comicial. A esto respondió que sí.

Madera Arias pide otra oportunidad

Entre los que comparecieron ante los consejeros, además de Herminio Guzmán, estuvo Ramón Arístides Madera, actual juez titular del TSE, quien pidió “encarecidamente” una segunda oportunidad”.

Para explicar ante el CNM las razones por las cuales entiende debe continuar en el TSE, Madera Arias argumentó que de él falta más que aportar a la democracia dominicana, además de que en sus actuaciones practica la regla de los japoneses basado “en el bien ser, bien hacer, bien estar y bien tener”. “Creo, indiscutiblemente, que mi trabajo ha hablado por sí solo, no tengo que decir mucho porque todas esas metas, planes y propuestas fueron cumplidas a cabalidad y un chin más”, dijo.

Dentro de los temas que también se apoderaron de la jornada de entrevistas de ayer, en la que se evaluaron 25 postulantes, destacaron la necesidad de modificar las leyes electorales, es decir, la 33-18 y la 15-19, además de cambiar algunos puntos del reglamento de la Ley del TSE, la 29-11, en temas relativos a la rectificación de actas del estado civil. También sobre el voto de arrastre y preferencial y método D’ Hond’t.

El CNM, que preside Luis Abinader, tiene previsto evaluar a 77 personas que aspiran ocupar las cinco vacantes de jueces titulares del TSE y los cinco puestos de sus suplentes. En la jornada del martes, fueron 19.

Los demás entrevistados; mañana se continúa

Ayer también fueron entrevistados Fernando Fernández Cruz, Aracelis Fernández Estrella, Fredermido Ferreras Díaz, Hemenegilda Fondeur Ramírez, Nuris Forchue, Juan Garrido Campillo, Elizabeth González, Alfredo González, Mario González, Cirilo Guzmán, Altagracia Henríquez Pérez, Manuel Hernández, Milagros Hilario Liz, Daniel Ibert, Mildred Infante, Sebastián Lora Reyna, Carlos Lorenzo Merán, Heriberto Magallanes Ynoa, Carmen Estela Mancebo Acosta, Valentina Marte Alvarado, José Lino Martínez Reyes, Juan Antonio Mateo Ciprián y Pedro Antonio Mateo Imbert. Entre estos, una participación que se destacó fue la del abogado Fredermido Ferreras Díaz, a quien el senador Bautista Rojas Gómez le preguntó sobre el transfuguismo, lo cual dijo estaba prohibido y cuestionó decisiones pasadas tomadas por el TSE.