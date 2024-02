Para sustentar su hipótesis, de que dos compañeros de trabajo fueron las personas que en horas de la madrugada del 21 de febrero violaron, asesinaron y posteriormente lanzaron en una alcantarilla a la joven Paula Santana Escalante, el Ministerio Público detalla tres elementos clave.



Los investigadores establecieron, de manera preliminar, que el empleado de seguridad Joaquín Alexander Hidalgo Marte y el encargado del área de esterilización, Alex Elvin Cruz Díaz (Chuki), fueron las dos personas que le quitaron la vida a la joven de 23 años.



Ahora bien ¿cómo el órgano persecutor llega a estas conclusiones?



La captura de los supuestos homicidas se produjo luego de un proceso investigativo que conllevó entrevistas, levantamiento de vídeos de cámaras y de evidencias en la escena del hecho.



Primero, Joaquín y Chuki eran los únicos empleados que no estaban en sus puestos de trabajo cuando se presume ocurrió el asesinato de la joven Santana Escalante.



Segundo, los sospechosos salieron de la empresa más tarde que el resto de los empleados y de lo que habitualmente lo hacían.



Y por último, el expediente con el cual las autoridades judiciales solicitan prisión preventiva como medida de coerción a los imputados, señala que a uno de ellos, específicamente al apodado Chuki, se le olvidó una prenda de vestir con salpicaduras de sangre en el transporte de la empresa.



Además, este caso no fue la excepción. Chuki también participó activamente en la búsqueda de la joven y fue quien la encontró en una alcantarilla cerca de la empresa donde trabajan en la zona franca Las Américas.



¿Cómo encontraron a Paula?



El cadáver de la joven Paula Santana Escalante se halló en una alcantarilla en una nave industrial en construcción de la zona franca Las Américas. Apareció semidesnuda y con signos de violencia en diversas partes del cuerpo.



En la primera fase del proceso investigativo fue encontrada la cartera de la víctima y se estableció que la última vez que fue vista con vida fue la madrugada del pasado miércoles, alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando supuestamente salió para ir al baño, lugar del que no regresó.



Aunque no se sabe con exactitud la circunstancia en que se dieron los hechos, sus amiliares denunciaron que su pariente era acosada constantemente con un compañero de trabajo de zona franca Integer Holdings Corp. Incluso, que hasta supuestamente ella lo había reportado al Departamento de Recursos Humanos.



En el expediente que se elaboró, el Ministerio Público no específica si entre la persona que la acosaba se encuentra uno de los involucrados en su muerte.



Ese día, sea quien fuere que haya acabado con la vida de la joven de 23 años, también culminó con el sueño anhelado de Paula. La joven estudiaba para ser auxiliar de vuelo o azafata, con lo que buscaba lograr su sueño de trabajar en una aerolínea.



Sin embargo, según testimonios de parientes, Paula no dejó el trabajo a pesar de que era supuestamente acosada constantemente, porque necesitaba el empleo para costearse sus estudios.



Ayer, la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo aplazó para mañana miércoles el conocimiento de la medida de coerción a los imputados. Mientras tanto Hidalgo Marte, de 38 años, y Cruz Díaz (Chuki), de 23, se encuentran guardando prisión en la cárcel preventiva de San Luis.

Los ocho testigos del Ministerio Público

El Ministerio Público cuenta con ocho testigos para demostrar ante un tribunal cómo supuestamente dos compañeros de trabajo de la joven Paula Santana Escalante, la violaron, la estrangularon hasta asesinarla y luego la tiraron en una alcantarilla cerca de la empresa a donde trabajan los tres en la zona franca Las Américas.



Entre las pruebas se encuentran los testimonios de los compañeros de trabajo de la víctima. Yoanny Esther Escalante, Eddlin Bervilis Lis, Ranyer Antonio Cueva, Frank Feliz, Robinson de Óleo, Angélica Batista, Bienvenido Figueroa y Elvin del Rosario.



El expediente señala que con estos testigos, el órgano persecutor probará las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Otra prueba con que cuenta el Ministerio Público es el reporte de los peritos de Patología Forense, que establece que la joven Santana Escalante falleció a consecuencia de asfixia por estrangulación. Indica, además, que fue abusada sexualmente por sus agresores.



Integer Holdings Corp, empresa donde laboraba la joven Paula, expresó mediante un comunicado “su profundo pesar” por la muerte de su empleada. Dice que la pérdida de la joven los “llena de consternación y tristeza”.