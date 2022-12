Santo Domingo.- «Que se haga justicia, que se haga justicia; que no lo suelten al responsable de la muerte de mi hijo. Porque aquí lo agarran y a los dos días está afuera en las calles», en esos términos se expresó la progenitora de Joel Raphael Cabrera Espino.

Mañana sepultan a la víctima de la »pedrada mortal» en el Cementerio Jardín Memorial de la Jacobo Majluta.

‘’Estuvo en Santo Domingo Este, dejando a una amiga del grupo que le pidió una bola’’, afirmó Claribel Espino, madre del occiso.

Familiares de Joel Cabrera Espino, joven de 29 años de edad que a las 4 de la madrugada del pasado domingo recibió ‘’una pedrada’’ desde el puente peatonal mientras transitaba por la avenida 27 de Febrero casi esquina Av. Ortega y Gassete, dijeron que se enteraron del deceso mediante las redes sociales (AcidentesRD).

Cabrera Espino, era el segundo de tres hijos del matrimonio entre Juan Francisco Cabrera y Claribel Espino, residentes en el Café de Herrera en la capital, donde nacieron todos.

‘’Teníamos planes de pasar la Navidad en la casa de la abuela, aquí en Santo Domingo’’, dijo con evidente tristeza Espino.

Claribel Espino, madre de Cabrera, precisó «Joel acostumbraba informarme cuando iba a volver tarde o cuando se iba a quedar a dormir en casa de algún amigo y, exactamente el día del incidente no me informó nada. Le pregunté a mi esposo si Joel había llegado me dijo que no; yo empecé a llamarlo por la flota, le puse mensajes y nada’’, narró con la voz quebrada de dolor.