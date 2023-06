El exministro de Obras Públicas afirmó que al paso que lleva, terminar el muro fronterizo tomaría 75 años

Miguel Vargas, con profundo conocimiento en el campo de la construcción, por ser profesional y empresario del sector, además de que fue ministro de Obras Públicas durante la gestión de Hipólito Mejía, ha sacado los cálculos al Gobierno del tiempo que necesita para completar las metas de construcción de algunos proyectos como el muro fronterizo y la promesa en materia de vivienda.



En el caso de las viviendas, afirmó que se necesitarían 142 años para entregar las 44 mil que afirma prometió Luis Abinader. “La propuesta del gobierno eran 44 mil viviendas, 11 mil por año y solo se han hecho mil y pico; para ejecutar la meta del Gobierno se necesitarían 142 años”, apuntó.



El candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y excanciller afirmó que la más baja inversión pública de un gobierno la ha registrado la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM). “Los mismos portales de las instituciones te la señalan, por ejemplo, el Ministerio de Viviendas tiene reportado construir 11 mil viviendas por año y no ha sido así”, apuntó.



Detalló que de 3 mil viviendas que ha construido en la actual gestión, mil 700 son de alianzas público-privadas. Vargas hizo las puntualizaciones en el marco de la entrevista especial de elCaribe y CDN.

“Igual que el muro, se tomaría 75 años al ritmo que va y lo declararon obra prioritaria”, subrayó.



Después de esa afirmación, Vargas aprovechó para expresar su respaldo a la construcción de esa obra en la frontera, pero advirtió que se necesitan otros esfuerzos para mayor efectividad de la protección de esa zona.



Igualmente, reiteró sus críticas a la actitud del Gobierno ante el tema haitiano. “Tienen un discurso ante los organismos internacionales y otro discurso en la República Dominicana y eso se manifiesta de manera clara, van y vuelven, no son constantes en el comportamiento de lo que es la regularización, y recordando que Haití es uno de nuestros principales socios, está el tema de la ley, que es muy amplia, clara y precisa”, sostuvo.



“Para mejorar inseguridad no podemos copiar métodos”



Miguel Vargas consideró que enfrentar el problema de la inseguridad ciudadana es necesario desarrollar métodos y planes que se adapten a la realidad dominicana y no simplemente copiar proyectos que han dado resultado en otros países sin que sean adaptados a la realidad dominicana.



“No se puede transferir un sistema de cualquier otro país como Estados Unidos hacia nuestra realidad porque va a haber muchas particularidades que no van a estar contempladas en ese aspecto; para eso se deben contratar expertos que manejen estos temas y tengan la experiencia que puedan traducir los programas a la realidad dominicana y sus particularidades”, puntualizó.



Vargas sostuvo que la inseguridad es un problema y sobre todo porque es una de las promesas incumplidas del actual gobierno que dijo que la disminuiría en un 50% en el primer año, ha sido lo contrario, se ha incrementado y ha mantenido sobre la mesa una reforma policial que no avanza.



“La reforma policial arrancó y nunca acaba. Creo que la reforma policial en este caso es importante y tiene que tocar todos los aspectos de lo que implica el cuerpo policial que debe ser una transformación completa, profesionalización, equipamiento y depuración completa, sobre todo, por ahí es que hay que empezar”, expresó el dirigente político.



El PRD en esta etapa



El presidente del PRD reconoció que hay sectores disidentes a lo interno de esa organización, pero lo atribuyó a las expresiones normales de la democracia.



“Nosotros queremos lograr una mayor consolidación unitaria del partido, nuestra pretensión es que todos los que participaron se mantengan en el PRD y puedan hacer su tarea, pero cuidando lo que son los principios y valores del PRD, hay mucha gente a la que el oportunismo la obnubila frente a lo que son principios y valores y por eso se acercan a otros y muchas veces son quinta columna”, dijo.



Según Vargas algunos dirigentes de la organización que se postularon a cargos internos en la asamblea de delegados reciente, obtuvieron un 23% y “sin el apoyo del gobierno solo hubiesen logrado un 2% o un 3%. Sobre su experiencia sobre la lealtad política, expresó que ‘nadie tiene a nadie’”.



La JCE hace buen trabajo



Al evaluar el trabajo que realiza la Junta Central Electoral (JCE) para el montaje de las elecciones de 2024, sostuvo que hasta el momento desarrolla un trabajo adecuado.



“Emitió una resolución al margen de los partidos políticos y fue receptiva con la solicitud de reconsideración de los partidos con el recurso que se le interpuso y emitió una resolución adecuada a la ley y que no les hace la vida imposible a los partidos políticos”, argumentó el presidente del PRD.

El PRD acompañará a los candidatos municipales

La recién electa secretaria general del PRD, Peggy Cabral, sostuvo que la tarea fundamental que tiene ahora es acompañar y apoyar a los candidatos a cargos municipales en todo el país por lo que las demás tareas esperarán.



“Nosotros hemos estado muy inmersoa en convocar a todas las secretarías para hacer los programas de cada secretaría, pero será una etapa que viene después de las elecciones, porque ahora vamos a ocuparnos de que nuestros candidatos puedan salir adelante y para eso se necesita un acompañamiento y vamos a estar en todos los espacios posiblea porque es necesario”, subrayó. Dijo que el PRD tiene muchas posibilidades de una participación victoriosa en las elecciones municipales.