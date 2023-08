Email it

Hoy vence el plazo de dos semanas que la Junta Central Electoral (JCE) le dio a los partidos políticos para que cesen actividades proselitistas como mítines, caravanas, afiches, vallas y otros tipos de propagandas que están prohibidas en el periodo de la precampaña.



Los partidos de oposición depositaron una solicitud ante el órgano para que deje sin efecto la medida contenida en el “comunicado de admonición”, que hasta las 3:00 pm de ayer no había sido respondida. Si la JCE ratifica la medida, los partidos que violen las prohibiciones, serán sancionados con la retención de los fondos que reciben del Estado y multas por incumplimientos establecidas en la ley 33/18 de Partidos Políticos.



Contrario al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).



La JCE alega que el artículo 44 de la ley 33-18, establece que hasta que no quede abierto el período de campaña electoral, está prohibida “la celebración de eventos multitudinarios como mítines, marchas, caravanas y la divulgación de propaganda electoral como la colocación de vallas, afiches, pancartas, así como la promoción de los aspirantes a través de medios de comunicación como la radio y la televisión”.



Los partidos de oposición alegan que sostienen que de mantener la decisión, la JCE es la que entraría en violación a las sentencias de tribunales que les son vinculantes como el Tribunal Constitucional.



Los partidos de oposición, para sustentar sus alegatos, citaron varias decisiones de las altas cortes, entre ellas, que el Tribunal Constitucional mediante la sentencia TC/0052/22, del 22 de febrero de 2022, dictaminó que las prohibiciones contenidas en el artículo 44 de la Ley 33-18, (base del comunicado de la JCE), “más que ir en beneficio de la colectividad, limita uno de los derechos fundamentales más importantes en nuestro ordenamiento constitucional, la libertad de expresión y difusión del pensamiento”.



Los partidos de oposición también acusan a la JCE de supuestamente recibir presiones del gobierno para tomar la medida. El PLD tiene programada una marcha en el Distrito Nacional que advirtió no la va a suspender pese a la decisión de la JCE. Esa actividad ha sido pospuesta por otros motivos.



En tanto, la Fuerza del Pueblo tiene en agenda una concentración en la Plaza de la Bandera para el 23 de septiembre cuando depositará un padrón de 2 millones de afiliados, según ha informado la organización que dirige Leonel Fernández.