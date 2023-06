El nivel educativo de los migrantes venezolanos residentes en el país es mayor al de la población local, refleja un estudio elaborado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).



Indica el estudio que de los venezolanos incluidos en la muestra que migraron a este país entre el 2014 y 2021, el 29% terminó la secundaria, el 18,2% tiene alguna educación técnica, el 17,8% tiene estudios terciarios (incompletos), y el 34% tiene al menos título universitario.



“El nivel educativo de los venezolanos es significativamente mayor que el de la población local, dado que, según las últimas estadísticas disponibles, cerca del 20% de los dominicanos tiene, al menos, un título de licenciatura o equivalente (Banco Mundial, 2016)”, establece el informe Perfil de los refugiados y migrantes venezolanos en República Dominicana, publicado por ACNUR.



Sin embargo, el 90% de los titulados no ha podido convalidarlo en el país y esto ha tenido como consecuencia que un 40% de los profesionales hayan perdido trabajos.



“Más del 70% manifestó que su empleador no lo ha reconocido (su título), lo cual sugiere que el capital humano venezolano que se encuentra en la República Dominicana está subutilizado”, señala el informe que es parte de un proyecto para analizar el impacto del Plan de Normalización de Venezolanos (PNV) implementado por el Estado dominicano como una herramienta en la integración de esa población en el país.



Describe que los datos obtenidos reafirman los resultados que demuestran que los venezolanos con mayores niveles de calificación tienden a migrar o a buscar refugio en el Cono Sur, México, Costa Rica y la República Dominicana. Por el contrario, aquellos que solo han completado la escuela secundaria tienden a irse a países andinos cercanos, como Colombia, Ecuador y Perú, así como a Brasil y Trinidad y Tobago.

La educación de los niños y las niñas también parece ser una prioridad para los hogares venezolanos. Los encuestados informaron que el 95% de los menores en edad escolar que viven en sus hogares, están escolarizados.



Empleados sin seguridad



Al hablar del empleo, ingresos y gastos de la población, seis de cada siete persona dijo estar empleado, en tanto que los desempleados representan el 5%, pero el período de búsqueda no parece ser prolongado: más del 70% de los empleados encontró trabajo en menos de un mes.



Los trabajos más comunes incluyen los de representante de ventas, asistente jurídico y contable, y los trabajos en la industria alimenticia (como cocinero o panadero). La mayoría de los trabajadores son asalariados. Apenas el 18% de los encuestados informaron ser independientes.



Apenas un cuarto de los encuestados que tienen empleo han firmado un contrato, mientras que el resto tiene un contrato verbal y la mayoría trabaja sin contrato, lo cual se traduce en una falta de beneficios laborales, por lo que casi todos manifiestan no tener aportes jubilatorios de ningún tipo, y más del 80% carece de seguro de salud.

Discriminación y niños no vacunados



Una cantidad significativa de niñas y niños no están vacunados (21 %) y un 66% de las mujeres embarazadas no asisten a los controles periódicos.



La mayoría de los refugiados y los migrantes venezolanos expresan su deseo de permanecer en la República Dominicana a largo plazo. Sin embargo, cerca del 17% de los encuestados manifiestan que se han sentido discriminados. Según cifras oficiales, actualmente el país alberga más de 121 mil venezolanos, la mayoría son jóvenes solteros entre 20 y 35 años.