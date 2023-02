Gran pesar provocó en la comunidad política e intelectual del país la muerte, a los 83 años, de uno de los más connotados políticos de la República Dominicana, Víctor Gómez Bergés.



Desde ayer abundan las manifestaciones de condolencias de diferentes personalidades e instituciones por el fallecimiento de Gómez Bergés, quien en su carrera profesional ocupó puestos en los tres poderes del Estado dominicano.



Víctor Gómez Bergés tuvo seis décadas de vida pública al más alto nivel como ministro, senador, embajador y juez.



Su deceso fue anunciado en una nota luctuosa por familiares, en la que no especificaron la causa de su muerte y aclararon que no realizarán servicios fúnebres. Su hijo, el exdiputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Víctor Gómez Casanova, posteó un mensaje en las redes sociales donde expresa: “Siento que se me fue el corazón y que tendré que aprender a vivir sin ti. ¡Te amo, papá!”.



El exfuncionario agradeció a Dios por el honor y el privilegio de ser hijo del exjuez, llevar su nombre y permitirle 83 años de vida.



Condolencias



El Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió un comunicado en el que lamenta el deceso del ex juez de esa entidad, de quien destacan “su invaluable aporte al desarrollo de esta corte y al fortalecimiento del régimen constitucional”.



De su lado, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Gómez Bergés un alto dirigente de esa organización, resaltó su contribución al fortalecimiento de la democracia dominicana, a través de sus aportes como político y como servidor público.



La ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, definió a don Víctor como un gran hombre, amable, cortés, decente, preocupado por su país y comprometido con la patria. “La historia le reconocerá sus muchos aportes. En paz descanse”, posteó en Twitter.



“Lamento la partida del ex canciller de la República, Víctor Gómez Berges. Seis décadas de vida pública al más alto nivel como ministro, senador, embajador y magistrado constitucional, fue brillante. Siempre afable y de sonrisa contagiosa, se daba a querer. Paz a su alma”, lamentó el político Jatzel Román



Carrera política



En 1970, con apenas 30 años de edad, fue designado Secretario de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos; dos años después, el 25 de Febrero de 1972 (día de su cumpleaños número 32) se convirtió en Secretario de Estado de Relaciones Exteriores y en el Canciller más jóven en toda la historia de nuestro país.



En 1976 fue designado Secretario de Estado Sin Cartera. En 1977 fue designado Secretario de Estado de Finanzas (hoy Ministerio de Hacienda) y en 1978 como Secretario de Estado de Industria y Comercio. A finales de 1978 asumió la Senaduría de Puerto Plata.



Durante los años 2009, 2010 y 2011 expresaba sus opiniones, análisis y cometarios en el programa ”El Gobierno de la Tarde”, por la Z 101 FM hasta que en diciembre del 2011, con 70 años de edad, fue elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura como Juez del Tribunal Constitucional, posición que ocupó hasta diciembre del pasado año 2018.



Fue funcionario público de manera ininterrumpida por más de 56 años. Se desempeñó como Secretario de Estado, -equivalente a ministro- de 7 importantes instituciones del Gobierno. Canciller y embajador ante 6 estados. Senador, diputado al Parlacen y exjuez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Durante su vida recibió premios y reconocimientos no solamente por el éxito en ventas de sus libros, sino también por la calidad de sus escritos. Recibió las más altas condecoraciones de 14 países, incluyendo la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de Gran Cruz, Placa de Plata.