Las candidaturas independientes empujan a una nueva ley y los partidos proponen modificar las leyes vigentes

La solución a los retos que enfrentan el sistema de partidos políticos y electoral en el ciclo que concluirá con las elecciones generales de 2028, requieren de adecuaciones a las normativas vigentes, es decir las leyes del Régimen Electoral, 20-23 y de Partidos políticos, 33/18.



El tema más urgente lo representa las candidaturas independientes y no está claro si la respuesta legal requerirá una nueva legislación o se resolvería con una modificación a la Ley 20/23. Para esos fines, la Junta Central Electoral (JCE) creó una comisión que redactará un proyecto de ley para regular las candidaturas independientes. El equipo está encabezada por el presidente del órgano electoral, Román Jáquez.



Las modificaciones a las leyes electorales han sido permanentes desde que se aprobaron los cambios en 2018 y 2019, tanto en modificaciones en el Congreso como la anulación de artículos por parte del Tribunal Constitucional (TC).



El TC ha anulado 15 artículos a la ley 33/18 y un número similar a la 20/23. El último cambio a esta última legislación fue producto de la sentencia que anuló los artículos 156 y 157 referentes a las candidaturas independientes y propuso una nueva redacción para esos fines.



Anteriormente, el Congreso modificó la Ley Electoral, 15-19, luego de las elecciones de 2020 y el Tribunal Constitucional anuló varios artículos incluido el apartado 104 que eliminó el voto de arrastre para senadores y diputados y regidores y vocales.



Ayer, los partidos políticos hicieron un seminario para debatir los retos del sistema electoral y de los partidos, en una agenda que abarcó además el problema de la alta abstención que se registró en las elecciones de 2020 y 2024, el financiamiento de las campañas electorales y las posibles modificaciones a las referidas legislaciones.



El encuentro se desarrolló en el Salón multiusos de la JCE y fue organizado por el Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Fopppredom).



En el marco de ese encuentro, se trató el tema de las incongruencias constitucionales de las leyes electorales y las bases para sus futuras modificaciones. También el financiamiento público a los partidos políticos ha enfrentado problemas desde el 2020.



Al asumir el cargo el presidente Abinader propuso un recorte del 50% de los fondos de los partidos, mientras que, en las pasadas elecciones de 2024, los partidos solo se les asignó el 50% del monto que deben recibir en el año electoral.



Esa decisión generó un enfrentamiento entre el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y los partidos de oposición, que finalmente le doblaron el brazo al gobierno que finalmente asigó los recursos faltantes.



Preocupación de los partidos



Durante el seminario-taller “riesgos y desafíos del sistema político, partidario y electoral de la República Dominicana: claves para relanzar la democracia, los representes de los partidos y politólogos expusieron las preocupaciones que tienen sobre diversos temas.



Uno de los temas abordados y que fue objeto de una ponencia es el avance de la sociedad civil y las estrategias que deben implementar las organizaciones para enfrentar ese reto.



Los partidos políticos han externado preocupación por el creciente discurso antipartidos que se ha manifestado en una creciente desafección hacia las organizaciones partidistas.



De hecho, desde ese litoral se ha interpretado como un golpe a las organizaciones la sentencia sobre las candidaturas independientes.



En ese mismo enfoque, la visión que ha tenido el presidente Luis Abinader de que los dirigentes de los partidos políticos no deben ocupar cargos en algunos organismos autónomos porque no garantizan independencia en su accionar, ha generado críticas y preocupación entre los actores políticos.



Las organizaciones también abordaron el tema de la renovación de la cédula de identidad y electoral que está en la agenda y que impacta en el sistema electoral y de partidos. De hecho, el Partido Fuerza del Pueblo (FP) esta semana solicitó que en el marco de ese proceso se haga una auditoría al padrón electoral y al registro civil.



El voto preferencial es otro aspecto que preocupa desde hace mucho tiempo a los partidos políticos, especialmente a las organizaciones minoritarias. Sin embargo, los partidos mayoritarios prefieren ese modelo de votación para los cargos plurinominales como las diputaciones y las regidurías.

La JCE estudia problema de la abstención

La JCE también está prestando atención al tema de la abstención electoral que se registró en las elecciones de 2020 y 2024. A los fines de investigar las causas de un fenómeno que disparó en 16% la inasistencia de votantes a las urnas, el órgano electoral contrató los servicios del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel). El enfoque de la investigación estaría orientado a determinar la percepción de la ciudadanía sobre el sistema político y los procesos electorales, identificar las barreras que dificultan la participación e investigar las razones individuales que hacen que las personas prefieran no votar. La abstención en 2024 superó el 45%, la más alta en la historia electoral del país, seguida por el 44% que no votó en 2020 y el 40% en 1990.