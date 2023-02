Email it

“La naturaleza no provoca desastres, el hombre construye con vulnerabilidad”, Juan Manuel Méndez, director del COE

República Dominicana es un territorio de constantes movimientos telúricos, debido a la ubicación que tiene la isla al borde de la placa tectónica del Caribe y a las 14 fallas que la atraviesan, variando así la actividad sísmica de 10 hasta 30 terremotos al día.

Motivo a esto hay una preocupación latente en la sociedad, debido a la densidad de construcciones vulnerables que hay en el país.

Este tipo de edificaciones son las que algunos expertos han calificado como construcciones informales, las cuales están fuera del código sísmico y de la permisología de la construcción segura. Siendo estas las más vulnerables ante cualquier terremoto, dijo Leonardo Reyes Madera, director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (Onesvie).

“Muchas de estas obras están construidas desde antes de la elaboración del código sísmico y otras, no es un secreto que se siguen haciendo en lugares marginados. Y es el rol de los ministerios de Obras Públicas y el de la Vivienda y Edificaciones procurar reforzar las que ya están hechas y evitar que se sigan haciendo otras sin tomar las medidas de lugar», explicó el funcionario.

Declaró que muchas son las edificaciones del Estado que se construyeron fuera del reglamento aprobado en diciembre de 1979. Tal es el caso de algunas escuelas, las cuales, a principio del mes de marzo, iniciarán su reforzamiento.

“Este proyecto consistirá en la eliminación de las llamadas columnas cortas, las cuales están al lado de cada ventana en las escuelas; estas al momento de un terremoto se acaban rompiendo causando así que el centro educativo se caiga“, afirmó el ingeniero.

Para el Leonardo Reyes, el pasado temblor del 1 de febrero dejó evidenciado muchas grietas ya existentes en diferentes obras del Estado.

Por lo que el titular de Onesvie declaró a elCaribe sobre un nuevo proyecto que se estará realizando junto a entidades de otros países, con el fin de crear el “Código Modelo Sísmico”, para América Latina y el Caribe, el cual aportará posibles soluciones para ayudar a los países con zonas que adolecen de un gran número de viviendas informales.

Diferencia entre vulnerabilidad y riesgo

Ante las masivas construcciones vulnerables que hay en el país, también se pronunció el geólogo Javier Rodríguez, quien expuso la diferencia entre vulnerabilidad y estar en riesgo ante un terremoto.

Rodríguez explicó que, República Dominicana siempre tendrá el riesgo de vivir un sismo a gran escala por la ubicación que tiene la isla. Pero, ante esto, la vulnerabilidad viene a raíz de la forma de construir, «si construimos bien, no somos tan vulnerables a los daños que causan los movimientos telúricos”.

De igual modo, Juan Manuel Méndez García, director de la Centro de Operaciones de Emergencia (COE), dijo: “La naturaleza no provoca desastres, el hombre construye con vulnerabilidad”.

¿Por qué hay construcciones vulnerables?

Para nadie es un secreto la gran cantidad de construcciones informales que existen en el país, la cuales son las más frágiles ante cualquier catástrofe, puntualizó el mayor general.

Méndez afirmó que ;a frecuencia de estas edificaciones se debe a la pobreza, debido a que la mayoría de las personas no tienen los recursos económicos necesarios para construir con toda la rigurosidad que se exige hacer una obra segura.

«En ocasiones la falta de conciencia o el desconocimiento sobre los tipos de terrenos también es un factor a tomar en cuenta debido a que hay personas que no saben que hay tierras para el asentamiento humano, para el sembrado agrícola y para otros fines. Por lo que las autoridades deben de intervenir para que las construcciones se hagan de conformidad con lo que establece el código sísmico», explicó Méndez García.

Comentó que hay que seguir educando a la población con relación a los terremotos y es por eso que el COE ya lleva dos años realizando el Simulacro Nacional, con el que se busca enseñar a la población, para que sepan cómo reaccionar ante un sismo.

El funcionario informó que en el tiempo que se tiene realizando este evento han logrado movilizar más de cuatro millones de personas.

¿Está preparada República Dominicana para dar una respuesta rápida ante un sismo?

Asimismo, añadió que la prontitud de respuesta ante una catástrofe sísmica dependerá de donde ocurra el evento. Pero que el COE, junto a todas las instituciones que lo componen, está preparado para dar una respuesta ante cualquier emergencia.

Asegurando que desde el año 2017 están trabajando estos temas junto al Comando Sur de los Estados Unidos. Esta entidad han preparado diferentes equipo para este tipo de situaciones, tal es el caso, de la Unidad Juró de Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y de otras provincias, la UHR del Ejército, la Cruz Roja, dijo el encargado de coordinar y dirigir las situaciones de emergencias del país.

Puntualizando que, “toda respuesta inmediata a cualquier situación que se presente en el país, (Dios nos libre), de un acontecimiento extremo, siempre va a depender de la hora en que ocurra y de la magnitud del evento”.

No obstante, el ex asesor científico del Poder Ejecutivo en Geociencias y Sismicidad, Osiris de León aseguró que, “las autoridades del país no están preparadas para dar una respuesta rápida ante algún terremoto, porque carecen de equipos y preparación”.

Del mismo modo, señaló que el Simulacro Nacional no ha dado ningún resultado.

«Al analizar los videos de esas maniobras, se pueden ver a la gente saliendo muy tranquilamente de sus centros de trabajo como si se tratara de algo muy normal».

Agregó: «La idea de un simulacro no es esa, sino que las personas se vean sometidas al temor que provoca un sismo, que la gente de se sienta como que esta de verdad experimento el terremoto. Porque en un momento así solo se tiene milésimas de segundos para tomar una decisión de la cual dependerá su vida”.

Declaró que ese el tipo de enseñanzas es la que se debe de dar a la gente, para que sepan cómo reaccionar ante un acontecimiento de esa magnitud.

De León especificó que, «Los simulacros que aquí están haciendo solo son para cumplir requisitos, no para educar la población, y que es por eso que esta actividad no a logrando su objetivo de concientizar a la población».